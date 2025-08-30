fechar
Artigo | Notícia

Afiar a ponta da lança: responsabilidade da sociedade

Sem unidade de pensamento da sociedade e sem apoio e investimento vigoroso do governo, a lança da defesa nacional logo se fragilizará....

Por OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS Publicado em 30/08/2025 às 0:00 | Atualizado em 30/08/2025 às 10:57
Para que não nos tornemos manchete em um futuro incerto, precisamos enfrentar nossa relutância em tratar do tema da defesa
Para que não nos tornemos manchete em um futuro incerto, precisamos enfrentar nossa relutância em tratar do tema da defesa - Junior Souza/Jc Imagem

Há poucos dias, participei de um encontro no qual se discutiram, entre outros temas, os cenários prospectivos para a Força Terrestre diante dos urgentes e complexos desafios que se avizinham.

Para criar um ambiente menos formal e facilitar a compreensão de suas ideias pelo público, o coordenador utilizou a velha lança da cavalaria como metáfora.

Construiu sua argumentação afirmando que o portador daquela arma deve conhecer previamente suas potencialidades, adestrar-se em seu manejo e, então, pôr-se em guarda, avaliando quando apontá-la e quando ensarilhá-la.

Considerando a lança como o instrumento que reúne, em sua estrutura, o poder militar e o poder civil, destacou que a ponta, capaz de ferir, representa os homens e mulheres fardados (poder militar), enquanto a haste que a orienta simboliza a própria sociedade (poder civil).

Como corolário, concluiu que a ponta, sem a haste que a dirige, torna-se inócua para a defesa de um país diante de antagonismos.

Atualmente, as Forças Armadas do Brasil contam com cerca de 350 mil profissionais, o que equivale a apenas 0,16% da população do país.

Para facilitar o entendimento, em um grupo de 1.000 pessoas, somente 2 têm a missão de defender as demais contra adversários interessados em nossas riquezas.

Ainda que importante, podemos até adiar discussões sobre efetivos, sobre desdobramentos de tropas, sobre tipo e origem do armamento empregado, sobre evolução doutrinária e sobre modernização tecnológica.

Contudo, não há mais tempo para protelar debates sobre a insustentabilidade orçamentária e a imprevisibilidade financeira, fatores que tornam a ponta da lança cada vez menos eficaz; nem sobre pesquisa, desenvolvimento e produção de materiais de emprego militar em território nacional, reduzindo a dependência externa.

Também não há como adiar o debate sobre o estímulo ao compartilhamento entre as indústrias civil e militar na criação de meios duais. Em síntese, aperfeiçoar a mobilização nacional.

Mundo afora, os orçamentos de defesa crescem exponencialmente. Segundo o Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ao contrário do Brasil, mais de 100 países aumentaram seus gastos militares em 2024, elevando para 2,5% a parcela do produto interno bruto (PIB) global destinada à defesa (no Brasil, é cerca de 1,08%).

A velha Europa, diante do rugido do urso russo e da ausência de apoio da águia americana, destaca-se nos gastos com defesa, mas não está sozinha: Arábia Saudita, China, EUA, Índia, Irã, Israel, Japão, Líbano, México, Taiwan, entre outros, seguem a mesma toada.

Analistas de geopolítica já percebem as mudanças críticas que marcam o cenário mundial: o ressurgimento da Rússia como potência imperialista, após o declínio com o fim da Guerra Fria; a disputa aberta pela hegemonia global entre Estados Unidos e China, abrangendo todos os campos do poder; e o mal-estar generalizado das populações, que assistem, ouvem e sentem os efeitos do desordenamento das relações entre países e pessoas no alvorecer do século XXI.

Lamentavelmente, as mesas diplomáticas, mediadas muitas vezes pela ONU, sofrem hoje os efeitos corrosivos de cupins nacionalistas: suas pernas estão bambas, chacoalhadas por personalismos doentios, e a toalha de linho que as ornava encontra-se esgarçada pelo atrito dos cotovelos ideológicos e do metal do "Smith & Wesson .38".

Diariamente, os noticiários relatam decisões de países que afrontam a soberania de outros, sustentadas pela assimetria de forças entre ofensor e ofendido.

Para que não nos tornemos manchete em um futuro incerto, precisamos enfrentar nossa relutância em tratar do tema da defesa. É imperativo que nossas lideranças políticas ouçam os ecos dos gladiadores inimigos que já marcham em nossa direção.

Sem unidade de pensamento da sociedade e sem apoio e investimento vigoroso do governo, a lança da defesa nacional logo se fragilizará na missão de resguardar o futuro do Brasil.

É hora de "cair na real", ajudar a afiar a ponta da lança e preparar-se para os duelos inevitáveis. Caso contrário, nossos filhos e netos nos cobrarão pela leniência. Isso, se ainda estiverem livres!


Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva

 

