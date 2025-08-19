fechar
Lições e bônus das medidas de Trump contra o Brasil

O fato de a economia brasileira ser relativamente fechada tem vantagens e desafios. Por não ser uma economia muito aberta.................

Por JORGE JATOBÁ Publicado em 19/08/2025 às 0:00 | Atualizado em 19/08/2025 às 10:19
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Evan Vucci/AP

Os custos da imposição de tarifas pelo Governo Trump já estão sendo dimensionados pelos agentes econômicos e pelas autoridades brasileiras. Eles serão significativos comprometendo a geração de renda, emprego e impostos em todas as regiões do país. Neste artigo, todavia, vou destacar aspectos que, no contexto dessa perturbação econômica e política, devem ser melhor analisados.

O fato de a economia brasileira ser relativamente fechada tem vantagens e desafios. Por não ser uma economia muito aberta, está menos exposta às crises do comércio internacional, inclusive às guerras tarifárias. Os desafios se colocam agora em como abrir mais e diversificar nosso comércio internacional, evitando excessiva dependência de eventuais parceiros, sobretudo daqueles que estão no centro dos conflitos geopolíticos. O Brasil industrializou-se via substituição de importações protegido por barreiras tarifárias e não-tarifarias. Esses instrumentos foram importantes para o objetivo de industrializar o país, mas o conduziu , pela proteção, às vezes, excessiva, a perdas de eficiência e competitividade. Os tempos mudaram, observando-se agora um processo de desindustrialização e a emergência de uma nova política industrial , a Nova Indústria Brasil, que não pode cometer os mesmos erros do passado. Abrir a economia agora significa buscar novos parceiros entre os quais a União Europeia, e consolidar os acordos comerciais já existentes como, o do Mercosul, além de buscar novas parcerias bilaterais mundo afora, no contexto de uma economia mais aberta, inovadora, eficiente e competitiva. Este é um caminho a seguir.

Por outro lado, há aspectos macroeconômicos a ressaltar sobre os rebatimentos internos da política econômica do Governo Trump. O primeiro é que um dólar mais fraco ajuda no combate à inflação. O real foi uma das moedas que mais se valorizaram com relação ao dólar nas últimas semanas. Embora retire rentabilidade das exportações porque, para cada dólar de exportações, obtenha-se menos reais, essa desvalorização reduz os custos de bens e serviços importados, mitigando a inflação. Há um segundo impacto deflacionário, a depender da efetividade das medidas propostas pelo Governo Lula para proteger os setores exportadores. O redirecionamento da produção de alimentos e insumos do mercado externo para o interno pode reduzir os preços das comodities ao aumentar a sua oferta doméstica.

Do ponto de vista político há uma enorme lição a aprender. Não colocar a ideologia e os objetivos de grupos familiares e partidários acima dos interesses do país. A sobrevivência política de pessoas e partidos não pode comprometer a soberania institucional, econômica e política do Brasil. O que se observa é um ataque sistemático contra a economia e o funcionamento do sistema judiciário do país em decorrência de iniciativas e provocações da família Bolsonaro nos bastidores da Casa Banca e que contam com o apoio, eventualmente violento, de partidos como o PL cujo liberalismo na economia e nos costumes não é aparente, e que não tem escrúpulo de desfraldar a bandeira símbolo do MAGA de Trump em pleno Congresso Nacional em apoio às suas iniciativas, muitas delas em perversa oposição aos interesses de empresários e trabalhadores brasileiros.

Esses impactos, econômicos e políticos, precisam ser identificados e destacados até porque vão se estender ao ano eleitoral de 2026, com o possível agravamento da polarização politica que tantos males tem trazido ao país ao criar uma armadilha que reduz e enrijece nossas possibilidades de escolha.

Jorge Jatobá, doutor em Economia, professor Titular da UFPE, ex-Secretário da Fazenda de Pernambuco, presidente do Conselho de Honra do LIDE-PE, sócio da CEPLAN- consultoria Econômica e Planejamento.

 

