Rio Branco: uma avenida que quase virou boulevard

A Avenida Rio Branco é uma das mais importantes do Recife Antigo. Tem 259 metros de extensão, começando na Ponte Buarque de Macedo. Tem no trecho inicial, de um lado, a agência centro e a superintendência de Pernambuco do Banco do Brasil, um edifício inaugurado em 1962, e do outro, a Pracinha Ascenso Ferreira, com o busto do poeta, e o restaurante "O Poeta". A avenida nasceu na remodelação do bairro, na segunda década do século passado. Seu traçado exigiu a derrubada de antigos edifícios, numa área que era chamada de Recife Velho.

O escritor Carlos Bezerra Cavalcanti lembra uma curiosa coincidência com a referência à avenida com o mesmo nome, uma das mais famosas do Rio de Janeiro. As duas surgiram praticamente na mesma época, com os traçados feitos em função das transformações dos bairros portuários das duas cidades. Ambas inicialmente receberam o nome de Avenida Central e, pela mesma razão, ganharam a denominação atual, uma homenagem ao Barão do Rio Branco, um dos maiores diplomatas brasileiros. A construção das duas destruiu igrejas e monumentos. No Recife, a Igreja do Corpo Santo e os Arcos do Porto.

Em 2014, a Prefeitura do Recife decidiu fazer uma reforma completa na via, numa iniciativa do prefeito Geraldo Júlio e dos secretários Felipe Carreras, de Turismo, e Antônio Alexandre, de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Recife. A principal mudança foi transformar a via apenas para pedestres, sendo suprimidas as 46 vagas de Zona Azul e 17 de táxis, em dois pontos existentes no local e realocados para outra área. Várias linhas de ônibus que passavam pela avenida foram deslocadas para outro itinerário.

O projeto básico para transformação da via partiu da Prefeitura do Recife. As obras foram executadas pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 5,5 milhões, recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Na inauguração do novo visual da Rio Branco, ao lado do governador Paulo Câmara, o prefeito Geraldo Júlio revelou que sua administração iria fazer do Recife uma cidade que servisse às pessoas. É nisso que eu acredito. Não acredito em uma cidade na qual as pessoas só vivem lá porque trabalham; acredito em uma cidade em que a população possa curtir e viver os espaços urbanos. Esse projeto me encanta muito porque representa, justamente, esse sentimento. A Avenida Rio Branco será um símbolo dessa cidade viva que nós queremos construir com o programa 'Recife, cidade das pessoas'. É a renovação do espaço urbano da cidade, valorizado pelo uso da população."

Totalmente de pedestres, a Rio Branco ganhou de quiosques de alimentação e recebeu cadeiras de restaurantes e bancos contemplativos. Virou um point de eventos no Recife Antigo, especialmente no São João e Natal, quando ganha ambientações diferentes voltadas para a época, sempre atraindo muita gente. O que não deu certo foi tentar uma nova definição à via, em vez de Avenida Rio Branco, seria "Boulevard Rio Branco", inspirado nas largas avenidas de Paris.

Hoje, vários estabelecimentos funcionam na avenida, com destaque para o Piano Bar (no número 174) e o Frege (no número 155), hoje a casa noturna de maior sucesso no Recife. Pertence ao empresário Paulo Braz, com uma longa história na noite recifense. Funciona para o almoço e à noite transforma-se numa casa noturna, com música ao vivo e shows de artistas da terra. Uma curiosidade é sobre o nome da casa. "Frege" não é uma palavra de origem francesa, como muitos pensam. Na verdade, vem de fritar, corruptela de frigir. Uma expressão muito antiga pode ser constatada na imprensa em meados do século 19. A princípio era "frege moscas", restaurante chinfrim, um "mosqueiro", frequentado pelas pessoas mais pobres.

Em outubro, a Avenida Rio Branco vai ganhar uma movimentação muito maior, com a Casa Cor Pernambuco, que vai acontecer no número 162, no histórico prédio do Complexo Niágara S.A, que está sendo totalmente reformado, mantendo as características originais.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1




