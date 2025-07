Polarização e interesse nacional: Trump e Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil não tem debatido ideias e propostas. É um país politicamente polarizado . A discussão não se dá em torno de programas e projetos, mas em torno de nomes que, desde 2018, disputam o Palácio do Planalto.

A imposição de tarifas de 50% ao Brasil por parte do Governo Trump, sem fundamentos econômicos, mas com objetivos claramente políticos que atentam contra a soberania nacional, é mais um capítulo dessa polarização que atropela os interesses do país. À família Bolsonaro só interessa proteger o ex-presidente dos riscos muito elevados de ser condenado pelos crimes que a PGR indiciou relacionados ao episódio de 08 de janeiro de 2023, em Brasília, que replicou, não por coincidência, os eventos de 06 de janeiro de 2021 em Washington.

As motivações políticas do assédio de Trump, por indução e informações da família Bolsonaro, não ficaram implícitas. Elas foram expostas com clareza nas entrevistas, mensagens e notas divulgadas pela mídia nacional e internacional e pelas redes sociais. Cabe ao Governo Brasileiro, sem motivações eleitoreiras, rechaçar a chantagem e unir o país na defesa de sua soberania. Todavia, sem renunciar a sua autonomia, deve iniciar negociações de natureza econômica que interessam a milhares de empresas e consumidores estadunidenses e brasileiros. Como já tem sido repetido à exaustão, numa guerra comercial só há perdedores. Da mesma forma, em países polarizados como os Estados Unidos e o Brasil, as perdas decorrentes da radicalização atingem os mais altos interesses do país que tem de conviver com disputas politicamente fraticidas, eivadas de inverdades e plenas de ódio. Todavia, há diferenças entre os dois países e os dois líderes.

Nos Estados Unidos, política e economia dialogam de forma diferente do que no Brasil. Isso se deve, não só aos distintos tamanhos das duas economias, mas também aos desiguais pesos dos estados nacionais. No Brasil, o capitalismo estatal ainda tem importância e o governo é pai-patrão. Nos Estados Unidos, o peso do Estado é bem menor e a cultura capitalista é liberal e empreendedora, ficando menos vulnerável aos preconceitos, ódios e idiossincrasias do presidente de plantão. A economia tem sua própria dinâmica. Bastaria o governo não atrapalhar. Todavia, Trump em seu segundo mandato, está fazendo isso. Está causando turbulências na economia, no mercado de trabalho, nas finanças públicas, na vida cultural e de sobra, no resto do mundo. Comporta-se como um autocrata que testa frequentemente os limites legais de seus poderes no contexto do sistema jurídico do país. Como os Estados Unidos sempre foram uma democracia, suas instituições nunca se vacinaram, como a brasileira, para resistir a práticas autoritárias e golpistas. Todavia, Trump sabe defender seus interesses comerciais e os do seu país. É um Presidente-Empresário.

O Presidente Trump tem sido um polêmico empresário originado de Nova Iorque que estendeu seus tentáculos imobiliários para muito além, nos Estados Unidos e no mundo A cabeça é empresarial. Pensa em custos e benefícios. Visa ganhos e administra o seu país como se fosse uma grande empresa, colocando seus interesses acima de tudo e de todos.

As diferenças entre Trump e Bolsonaro, inclusive nas suas trajetórias pessoais e profissionais, são enormes, talvez maiores daquelas existentes entre os dois países. Trump é um negociador hábil e agressivo. Costuma acuar seus adversários para arrancar difíceis concessões. Bolsonaro é impulsivo, tosco e primário e, contrariamente ao que falou Trump, não tem grande capacidade negociadora. Mas a grande diferença emerge na defesa dos interesses. Trump defende com energia os interesses dos Estados Unidos. Bolsonaro e sua família alienaram os interesses do Brasil em troca de medidas econômicas coercitivas, na verdade sanções, desenhadas não em razão de assincronias econômicas e competitivas, mas para anistiá-lo das possíveis penalidades a lhe serem impostas pela Justiça brasileira decorrentes da sua alegada participação, direta e indireta, nos graves acontecimentos que culminaram no violento e lamentável evento do dia 08 de janeiro de 2023.

Jorge Jatobá, doutor em Economia, professor titular da UFPE, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco, presidente do Conselho de Honra do LIDE-PE, sócio da CEPLAN- Consultoria Econômica e Planejamento