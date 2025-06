Ivanildo Sampaio: O Poço pede socorro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Moro no Poço da Panela há quase 50 anos. Lá cheguei após a grande cheia de 1975, quando o rio Capibaribe avançou sobre ruas e avenidas, levando adiante tudo que se encontrava à sua frente, com prejuízos materiais e imateriais que jamais seriam recuperados. Em muitos casos, se foram com as águas todo mobiliário dessas residências, automóveis estacionados nas garagens, bibliotecas inteiras, fotos que contavam a história de famílias tradicionais, afora os que morreram tragados pelas águas.

A casa alugada onde fui morar, e que hoje me pertence, era um desses imóveis atingidos pela enchente. O então proprietário de lá saiu, fechou as portas e colocou à venda. Não encontrou comprador e resolveu alugar. Também não encontrou interessados. Eu havia passado alguns anos fora do Recife, estava de volta e morando num apartamento alugado no Bairro das Graças, cujo proprietário não pretendia renovar o contrato. Minha mulher, grávida, esperava nosso segundo filho.

De uma forma ou de outra, acabei sabendo desse imóvel e, após uma rápida e superficial avaliação, assinei um contrato de aluguel. Assim, vim correr o risco e morar no Poço da Panela, numa rua que tinha a cara e o cheiro de uma cidade do interior, com uma vacaria bem próxima, um sítio ao seu entorno, casarões centenários com mangueiras e cajueiros no quintal. Um braço do Capibaribe rodeava algumas ruas – exatamente o “grande vilão” que fora responsável pela inundação de grande parte do bairro.

Ao longo de quase meio século, fui acompanhando, impotente, a transformação do bairro. Nos últimos tempos, percebi o semi-abandono do Poder Público em relação ao Poço. Aliás, foi na gestão do Prefeito João Paulo, do PT, que a ação da Prefeitura começou a piorar o perfil do Poço da Panela, com intervenções indevidas e desnecessárias.

Conta a história que o Poço da Panela surgiu por volta do Século 18, pertencendo às terras do Engenho Casa Forte. No início, era apenas um simples povoado em meio às grandes plantações de cana-de-açúcar. A partir de 1746, esse perfil começou a ser modificado: naquele ano, uma grande epidemia de cólera tomou conta do Recife e alguns médicos divulgaram que os banhos, durante o verão, eram um remédio milagroso contra a doença. Foi então que começou o povoamento do Poço. Donos de engenho e outros abastados compraram terras e construíram grandes casarões de veraneio; algumas delas, com pequenas reformas, estão lá até hoje. Alguns moradores que vieram depois se mantiveram fiéis ao Poço da Panela.

O governador Miguel Arraes e o escritor Ariano Suassuna, por exemplo, foram fiéis moradores do Poço da Panela, sendo que a família do escritor permanece no mesmo casarão até hoje. Pois bem, tanto o Poço da Panela quanto seus vizinhos, como Casa Forte, Santana e Apipucos, estão sendo cada vez mais descaracterizados, mal conservados, tomados por arranha-céus, povoados de estabelecimentos de comércio e de serviços, afora os imóveis abandonados e vandalizados, que servem de abrigo para transmissores de muitas doenças.

Lembro que, quando cheguei para morar no Poço, a Praça de Casa Forte, um projeto magnífico de Burle Marx, era totalmente rodeada de belas casas residenciais, tendo apenas uma farmácia modesta como estabelecimento comercial. Essas residências deram lugar a imensos edifícios, que trouxeram dezenas de automóveis, mais barulho e mais poluição.

No entanto, a maior agressão à história que se registra está mesmo na Estrada Real do Poço, uma rua com calçamento de pedras que vai desde a Avenida 17 de Agosto até a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, já às margens do Capibaribe. Essa rua, com casarões do Século 18, calçamento de pedras e mais de 300 anos de história, foi aos poucos sendo invadida e descaracterizada, abrigando hoje cafés, lanchonetes, restaurantes, escolas privadas, um centro de apoio para autistas, e o que mais se possa imaginar.

Evidente que o fluxo de automóveis triplicou, o desgaste de um calçamento centenário cresceu, e a poluição também. Não se vê, faz tempo, uma ação da Prefeitura do Recife que indique uma preocupação com esse recanto histórico do Recife. Se o Poder Público municipal tem um projeto para revitalizar o Centro do Recife, não há dúvida de que o Poço da Panela e todo o seu entorno também cobram e merecem essa preocupação.

Ivanildo Sampaio é jornalista