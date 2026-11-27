Se uma nova informação surgir no decorrer dos testes, o AI terá que reconsiderar sua avaliação, modificar os procedimentos e documentar seu julgamento

Por muito tempo, o auditor independente (AI) foi visto como aquele profissional que chega depois, avalia os procedimentos, analisa as contas, revisa os números e as notas explicativas, sugere alterações e emite seu parecer sobre as demonstrações contábeis (DC'S), acompanhado de recomendações para o aperfeiçoamento dos controles internos e dos procedimentos contábeis, societários e tributários da entidade. Publicadas em 25.09.2026, a NBC TA 240 (R2), que trata da responsabilidade do AI em relação à fraude na auditoria das DC'S, e a NBC TA 570 (R1), que disciplina sua responsabilidade quanto à continuidade operacional, serão aplicadas às auditorias de períodos iniciados a partir de 01.01.2027.

E não são normas cosméticas. Representam uma mudança de postura exigida do profissional, visando fortalecer a qualidade das auditorias independentes. A NBC TA 240 (R2), que trata da fraude, deixa claro que o risco não pode ser avaliado apenas no planejamento e esquecido ao longo do trabalho. Ele deve ser reavaliado durante toda a auditoria. Se uma nova informação surgir no decorrer dos testes, o AI terá que reconsiderar sua avaliação inicial, modificar os procedimentos e documentar seu julgamento. O recado é direto: "o ceticismo profissional deixa de ser um princípio bonito no papel e passa a ser uma obrigação demonstrável".

Não basta confiar nas explicações da administração da entidade. É preciso confrontá-las com evidências que as confirmem e, principalmente, com aquelas que possam contradizê-las. A NBC TA 570 (R1), sobre continuidade operacional, segue a mesma lógica. O AI deverá avaliar com mais rigor se a entidade tem, de fato, condições de continuar operando. Se a avaliação da administração abranger período inferior a 12 meses a partir da data de aprovação das DC'S, o AI deverá exigir sua extensão para, no mínimo, esse período. Mais do que isso, o relatório do AI muda.

Mesmo quando não houver incerteza relevante, haverá uma seção específica intitulada "Continuidade Operacional". O silêncio, que antes poderia ser interpretado como sinal de tranquilidade, agora dará lugar a uma conclusão explícita. Isso não significa que o AI passe a ser responsável por impedir fraudes ou garantir que a entidade não venha a quebrar. Ao contrário da expectativa equivocada de que o AI deve identificar toda e qualquer fraude, ele não exerce o papel de policial.

A prevenção e a responsabilidade pela integridade das informações continuam sendo da administração e dos órgãos de governança. A segurança proporcionada pela auditoria continua sendo razoável, e não absoluta. Significa, sim, que o AI não poderá mais se limitar a dizer que "não viu nada". Terá que demonstrar o que identificou, o que questionou, quais evidências examinadas, o que documentou e por que chegou às suas conclusões. É por isso que o AI está em xeque. Não por desconfiança, mas pelo aumento de sua responsabilidade.

Em um país marcado por escândalos contábeis e empresariais que frequentemente surpreendem o mercado e a sociedade, espera-se mais do que um simples carimbo ou chancela. Espera-se um olhar crítico, independente e tecnicamente fundamentado. As novas normas não criam super-heróis. Criam AI mais expostos, mais cobrados e, justamente por isso, cada vez mais necessários para identificar riscos de fraude e apontar ameaças à continuidade operacional das entidades.

Carla e Cláudio Sá Leitão - Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores.



