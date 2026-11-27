Lisboa. Segue um compilado.

APOSTAS. A receita bruta dos jogos, em Portugal, superou ano passado os 20 bilhões de euros (120 bilhões de reais). Crescimento de 12% sobre a do anterior. Só para lembrar, quem banca o maior setor de apostas no país não é o governo (como, aqui, a Caixa Econômica). Mas uma entidade religiosa, a Santa Casa de Misericórdia; que, com essa renda, sustenta hospitais filantrópicos.

Curioso é que as maiores vendas que faz, correspondentes a 60% do total, são Raspadinhas. Você compra a cartela (a partir de 6 reais) e raspa, buscando ver o prêmio ali escondido. E, se ganhar, recebe na hora. Um setor que ainda não começou, no Brasil. Mas vai, e logo, podem apostar.

BRASILEIROS. O jornal TSF informa que, nos últimos dois anos, Portugal já regularizou 235 mil imigrantes brasileiros que desejam ser portugueses. É muita gente querendo ir embora do nosso Brasil, parece.

COMBUSTÍVEIS. O custo da gasolina em Portugal é mais barato, 5,9 centavos de euro, que na vizinha Espanha. Até que chegam os impostos, passando a ser 41,8 centavos mais caro. Tributos na canela, imitando nosso Brasil. Como disse o português Ruy Guerra (num verso que todos acreditam ser de Chico Buarque), algo que os lusos bem poderiam repetir, "Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal". Um imenso Brasil, no caso.

DALTÔNICOS. O Publico informa que "daltonismo afeta sobretudo homens - um em cada 12 teria este problema". Sugere adaptar os "uniformes no futebol". E lembra que "nos jogos televisivos, quando duas equipes usam vermelho e verde (ou outras combinações problemáticas), uma parte da audiência não consegue distingui-los claramente". Só para lembrar, em Lisboa, Benfica é vermelho; e Sporting, verde. Mais grave é que "se um atleta tem dificuldade em discriminar as cores vai demorar mais tempo a perceber se o jogador é companheiro ou adversário". Um bom tema para debate.

JOGOS. O Publico informa que mais de 1.800 operadoras ilegais de Bets já foram fechadas. E são tantas pessoas sofrendo desse vício que o governo português anunciou a inauguração do primeiro serviço público para tratar delas. O presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) declarou, ao jornal Expresso, que "mais comprometidos são jovens entre 15 e 34 anos". Bom ver, no Brasil, como isso anda.

JUÍZES. O Publico dá notícia, em primeira página, "interesses privados de juízes ameaçam transparência". A partir da página 21, "40% dos juízes declaram ter interesses no setor privado". Sem notícias, em Portugal, sobre ministros que fazem grana usando empresários (que deveriam ser) por eles investigados. Em qualquer caso um escândalo, cá como lá.

TUK TUKS. São carrinhos elétricos, abertos, parecidos com os dos golfistas, que estão por todas as ruas de Lisboa. Com turistas dentro, claro. No começo do ano passado, entraram em vigor novas regras para seu funcionamento. Sobretudo locais proibidos de trafegar e permitidos a estacionamentos. Saiu, agora, a estatística, foram 2.700 multas por mês. Está mais difícil organizar, por lá, que a proibição de cavalos nas ruas do Recife.

UBER. A partir deste mês de novembro, taxis já podem trabalhar como UBER (aqui se chama TVDE). Em julho havia já, em Portugal, 38.699 veículos ativos e 42.379 motoristas cadastrados. Novidade é a obrigatoriedade de câmeras (só com imagens, e não com som). E cai o limite de 100% acima da tarifa atual, para os horários de pico, com os veículos podendo cobrar o valor que quiserem (se o passageiro aceitar pagar, é claro).

José Paulo Cavalcanti Filho, advogado



