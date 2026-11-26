No Sistema OAB, a Conferência Nacional (realizada uma vez a cada mandato institucional com duração de 3 anos) é algo parecido, em peso simbólico, a uma final de Copa do Mundo de futebol: oportunidade de fomentar o networking, viabilizar o intercâmbio abrangente de experiências e a reciclagem de conhecimentos e posicionar em colegiado estendido a Ordem na vanguarda propositiva dos principais debates sociais em andamento no País.

O setor jurídico anda cada vez mais dependente da tecnologia, tanto para permitir que os advogados concentrem mais tempo na gestão estratégica dos processos, como para que se ocupem menos de tarefas repetitivas. Nisso se inserem a logística jurídica digital (administração de audiências, diligências, cálculos judiciais e representações jurídicas padronizadas em plataformas digitais); os certificados digitais na nuvem (com maiores segurança e controle e o acesso e gerenciamento de certificados diretamente pelo navegador, sem instalações ou tokens físicos); e a IA jurídica especializada (tendência de que a inteligência artificial seja utilizada como apoio à tomada de decisões e à produtividade, sem substituir o julgamento técnico humano pelo Advogado).Este é um debate primordial.

Também o é, de outro lado, aquele circunscrito ao exorcismo do espírito obsessor do "Golpe do Falso Advogado", tópico sobre o qual há que se convir que as reações adotadas não estão sequer triscando a ousadia da marginália, com o agravante de quando clientes passam a responsabilizar os advogados pelos prejuízos que sofrem. Enquanto não se tiver uma força-tarefa permanente a concentrar autoridades, a própria OAB e as plataformas de comunicação, esta seguirá sendo uma guerra liderada pelos bandidos, a despeito do ajuizamento de ações contra a Meta, a Anatel e as operadoras de telefonia pela responsabilização e criação de mecanismos preventivos (bloqueio rápido de contas, verificação biométrica e alertas automáticos). Os estelionatários provam que estão sempre um passo adiante.

Como subitem, até que ponto as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por atos ilícitos de terceiros, mormente em ecossistemas privados e criptografados. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) adotou modelo que afirmou a responsabilidade reativa das plataformas, condicionando-a à desobediência de decisão judicial que impusesse a remoção de determinado conteúdo, o que mudou em 2025, com a decisão do STF nos Temas 987 e 533 da Repercussão Geral, ao se reinterpretar o alcance do artigo 19 do Marco Civil, concluindo-se pela inconstitucionalidade da exigência de ordem judicial prévia em todos os casos, já que tal requisito inviabilizava a proteção de direitos fundamentais em situações urgentes (tal rulling inaugurou o conceito de "dever de cuidado e diligência" das plataformas).

Ao tornar a se encontrar em Conferência, o desafio-síntese da advocacia brasileira é misto: de um lado, ajudar a resgatar a Nação irreconhecível pelo ódio político; de outro, impedir que a OAB capitule diante da ânsia do aplauso fácil (hipótese da extinção da inscrição suplementar, cuja razão de ser circunscreve o controle da paridade de armas no mercado de trabalho e não servir de fonte arrecadatória), inclusive para que não retroceda a uma filosofia de concentração de poder abolida no Brasil desde 1930 (política do café com leite, conceito pelo visto subjacente à proposta de "eleições diretas" para a direção do Conselho Federal, secundarizando-se a premissa multidecenal de que o desejável equilíbrio em uma entidade com as características de autonomia, independência e representatividade regional da Ordem pressupõe que todas as unidades descentralizadas tenham o mesmo peso nas deliberações).

Já dizia Sêneca que o mais importante do progresso é desejar progredir. Que a Advocacia, então, progrida, contudo, protegendo o seu núcleo, sua Casa a OAB e sua essência republicana, e que a cidadania consiga bradar a plenos pulmões: só assim vale a pena a caminhada.

Gustavo Henrique Brito de Alves Freire, advogado



