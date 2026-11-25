Entre a descoberta científica e sua aplicação existem etapas que envolvem desenvolvimento tecnológico, validação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, financiamento, acesso aos mercados, entre outras. O desafio, portanto, não é apenas produzir ciência, mas criar condições para que o conhecimento encontre caminhos para gerar desenvolvimento.

Essa é a essência do conceito “Do Paper ao PIB, com propósito da prosperidade compartilhada”, que propomos nos últimos anos. O “Paper” representa o conhecimento, as descobertas e as invenções produzidas nas universidades e nos institutos de pesquisa. O “PIB” e a “Prosperidade Compartilhada” simbolizam sua transformação em tecnologias, produtos, serviços, empresas, produtividade, empregos e renda, que tragam benefício efetivo para a sociedade.

Neste contexto, os Distritos de Inovação oferecem ambientes favoráveis a essa transformação ao aproximarem, em um mesmo território, universidades, institutos de pesquisa, empresas, startups, governos, investidores e sociedade. O 22@, em Barcelona, mostra como a reconversão de uma antiga área industrial pode integrar inovação, atividade econômica e planejamento urbano. Já Kendall Square, no entorno do Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Cambridge, evidencia como a proximidade entre universidade, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica, empreendedores e investidores favorece a circulação de conhecimento, a transferência de tecnologia e a criação de novos negócios. As duas experiências demonstram que a proximidade física estimula encontros, confiança, cooperação e oportunidades, embora precise ser acompanhada de governança, políticas públicas e projetos compartilhados.

Para embasar este processo, a partir do conceito da “Hélice Quádrupla” — universidade, empresas, governo e sociedade, e dos distritos de inovação, proponho a abordagem da “Mandala da Inovação”. Esta “Mandala” expressa à unidade na diversidade: cada dimensão possui identidade e função próprias, mas todas precisam estar conectadas e atuar como partes interdependentes de um único sistema.

Universidades e institutos produzem conhecimento e formam talentos; empresas e empreendedores transformam oportunidades em soluções e valor econômico; investidores, incubadoras, aceleradoras e demais organizações de apoio atuam como elementos que fortalecem as conexões; governos articulam estratégias, políticas, infraestrutura e financiamento; e a sociedade participa da identificação de necessidades, da construção das soluções e da apropriação de seus benefícios.

Os Distritos de Inovação podem dar expressão territorial a abordagem da “Mandalada Inovação”. Laboratórios compartilhados, centros de prototipagem, ambientes empreendedores e espaços de convivência aproximam pessoas e instituições. A proximidade, contudo, só se converte em inovação quando há interação efetiva, circulação de pessoas e conhecimentos, cooperação e objetivos comuns. O que importa não é apenas reunir organizações, mas fazê-las trabalhar juntas. O conhecimento produzido precisa encontrar caminhos para se transformar em impactos positivos na vida das pessoas.

Marcelo Carneiro Leão - diretor do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE/MCTI), ex-Reitor da UFRPE e Acadêmico da APC (Academia Pernambucana de Ciência).