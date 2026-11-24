A decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que autorizou a realização das obras físicas da Ferrovia Transnordestina no trecho entre Salgueiro e Suape, representa um avanço importante para Pernambuco e para o Nordeste. Depois de anos de paralisações e entraves institucionais, abre-se uma nova etapa para um empreendimento estratégico para a integração logística e o desenvolvimento regional.

Mas a autorização, por si só, não garante a conclusão da ferrovia. O desafio agora é transformar a decisão em execução efetiva, com planejamento, recursos e coordenação entre as instituições responsáveis. Precisamos construir um compromisso político, orçamentário e institucional que assegure continuidade à obra.

A conclusão do trecho pernambucano tem custo estimado em R$ 4,5 bilhões. A proposta orçamentária federal para 2027 prevê R$ 53,4 milhões para o empreendimento. Esse valor, diante da dimensão do investimento necessário, evidencia a distância entre os recursos atualmente previstos e o volume que será necessário mobilizar para concluir a ferrovia em prazo razoável. Se persistir o ritmo atual de disponibilização de recursos, a execução poderá se prolongar por um período incompatível com a importância estratégica do projeto.

Por isso, a busca por financiamento precisa estar no centro da articulação. Defendo a construção de um compromisso entre o governo federal, a bancada parlamentar e os governos estaduais para ampliar os recursos destinados ao empreendimento. Uma das propostas, por exemplo, é mobilizar os parlamentares para viabilizar R$ 700 milhões por ano, como reforço às dotações do Orçamento Geral da União, para a construção da ferrovia em até cinco anos. Não se trata de transferir ao Congresso a responsabilidade pelo financiamento da obra, mas de somar esforços para garantir previsibilidade orçamentária e condições de execução.

Também considero fundamental formar uma ampla frente em defesa da conclusão da Transnordestina, conectando o interior do Nordeste ao porto de Suape. Essa mobilização deve reunir parlamentares, governos, prefeituras, entidades empresariais, trabalhadores e representantes do setor produtivo. A ferrovia não é uma pauta restrita a Pernambuco. É um projeto de integração regional, com potencial para ampliar a competitividade das empresas, reduzir custos logísticos e fortalecer a conexão do Nordeste com os mercados nacionais e internacionais.

Outra iniciativa necessária é a criação de uma comissão de acompanhamento da execução, com participação dos órgãos responsáveis, representantes dos governos, parlamentares e setor produtivo. A proposta é acompanhar o cronograma físico-financeiro, a mobilização dos recursos e os principais entraves, além de dar transparência ao andamento das etapas. Essa instância deve funcionar como espaço de articulação e encaminhamento de soluções, sem substituir as atribuições dos órgãos executores e de controle.

A decisão do TCU não elimina as providências necessárias à execução. Permanecem requisitos relacionados a orçamento, como já mencionamos, contratação, engenharia, licenciamento ambiental, desapropriações e solução de passivos. Essas responsabilidades cabem aos órgãos competentes. À Sudene, dentro de sua missão institucional, cabe contribuir para aproximar os atores envolvidos, oferecer cooperação técnica e ajudar a construir convergências para que a obra avance.

A Autarquia já apresentou ao Tribunal um estudo socioeconômico que estima retorno social de R$ 4,76 bilhões e potencial de movimentação anual entre 18 milhões e 24 milhões de toneladas de cargas. São dados que reforçam a importância de uma visão regional do empreendimento e de sua integração às cadeias produtivas. A conclusão da ferrovia precisa estar associada à capacidade de gerar negócios, empregos e oportunidades para os territórios atendidos.

A Sudene está disposta a contribuir para transformar a decisão do TCU em uma agenda regional de execução, mobilizando governos, Congresso Nacional, setor produtivo e instituições responsáveis. Para construir a Transnordestina, será preciso planejamento, recursos financeiros e cooperação institucional. O desafio agora é unir esforços para que a ferrovia saia definitivamente do campo das expectativas e se transforme em infraestrutura a serviço da produção e do desenvolvimento do Nordeste.





Francisco Alexandre, superintendente da Sudene