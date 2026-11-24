O modelo exige governança, integração e fiscalização. Para a população, pouco importa onde termina a atribuição de uma empresa e começa a de outra

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Presidir a Compesa me permitiu conhecer de perto a dimensão dos desafios do saneamento em Pernambuco. Aprendi que ampliar o acesso à água e aos serviços de coleta e tratamento de esgoto exige investimentos e novas formas de organizar o setor.

Foi com essa compreensão que participei da construção do processo de concessão do saneamento pernambucano, que alcançou uma etapa decisiva. Desde 23 de novembro, as concessionárias passaram a responder diretamente pela distribuição de água e pela coleta e tratamento de esgoto nas áreas concedidas. A transição foi cuidadosamente preparada e segue sob acompanhamento técnico para assegurar a continuidade dos serviços.

Acredito nas virtudes do modelo e tenho grande expectativa quanto a seu sucesso.

A primeira é a capacidade de mobilizar investimentos compatíveis com o desafio da universalização. Expandir a cobertura exige recursos vultosos e contínuos. No orçamento público, porém, o saneamento disputa espaço com necessidades igualmente essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. A participação privada, submetida a contratos, metas e fiscalização, permite ampliar os investimentos sem depender só do Tesouro Estadual.

Outra virtude é o princípio da especialização.

A Compesa permanece integralmente estatal, concentrada na produção e no tratamento da água. Às concessionárias cabem a distribuição de água e a coleta e o tratamento de esgoto. Essa separação entre upstream (produção de água) e downstream (distribuição ao consumidor), presente em experiências internacionais, vai além de uma reorganização administrativa: é uma aposta na especialização para aprimorar processos e elevar a qualidade dos serviços.

Minha experiência como diretor da Anvisa reforça essa percepção. Na cadeia dos medicamentos, agentes distintos se dedicam à pesquisa, à produção, à distribuição e à comercialização. O princípio é o mesmo: a especialização, acompanhada de coordenação e regulação adequadas, favorece o domínio técnico e a eficiência.

Isso não significa que a divisão de responsabilidades produza bons resultados automaticamente. O modelo exige governança, integração permanente e fiscalização efetiva. Para a população, pouco importa onde termina a atribuição de uma empresa e começa a de outra. O que importa é ter água regularmente nas torneiras e serviços adequados de coleta e tratamento de esgoto.

Por isso, a concessão não representa a retirada do Estado do saneamento, mas uma nova maneira de organizar responsabilidades, mobilizar recursos e ampliar a capacidade de entregar resultados. A Compesa, com sua expertise e reconhecida vocação técnica, continuará exercendo papel estratégico na produção de água tratada; às concessionárias caberá transformar obrigações contratuais em obras, expansão da cobertura e melhorias perceptíveis no cotidiano.

A nova etapa operacional exige atenção permanente. A complexidade dos sistemas exige cooperação entre Compesa, concessionárias e instâncias de acompanhamento. Mais do que uma mudança na gestão, trata-se de assegurar estabilidade operacional e continuidade do atendimento a milhões de pernambucanos.

Sei que a concessão, por si só, não resolverá problemas históricos. O êxito dependerá dos investimentos realizados, das metas cumpridas, da qualidade da regulação e da preservação do interesse público. Os resultados mais importantes levarão tempo.

Ter participado desse processo é motivo de satisfação e responsabilidade. Acompanho esta nova etapa com confiança, sem confundir expectativa com resultado. O verdadeiro julgamento do modelo não virá do leilão nem do volume de recursos anunciado. Virá da água que chegar com regularidade às casas, do esgoto efetivamente coletado e tratado e da melhoria concreta da vida dos pernambucanos.

É nessa perspectiva que deposito minha confiança no futuro do saneamento em Pernambuco.

Alex Machado Campos, ex-presidente da Compesa e ex-diretor da Anvisa



