A Europa precisa redescobrir a força de suas nações. E o Brasil precisa olhar para essa transformação sem ilusões...............................

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A comparação com Yalta, em 1945, ajuda a compreender a mudança do poder mundial. Naquela conferência, Roosevelt, Churchill e Stalin discutiram o futuro do pós-guerra. Hoje, a ascensão da China, a persistência do poder estratégico russo e a centralidade dos Estados Unidos desenham um cenário muito diferente. A terceira cadeira simbólica já não pertence à Grã-Bretanha: pertence à China.

A Europa, que durante séculos decidiu os destinos de outros continentes, perdeu protagonismo estratégico. Continua rica, culta e economicamente relevante, mas sua influência política não corresponde ao seu peso histórico. A União Europeia ampliou instituições e regulamentos sem produzir uma liderança capaz de falar com a autoridade de uma grande potência.

A integração europeia foi uma conquista do pós-guerra. A reconciliação entre antigos inimigos e a cooperação econômica merecem admiração. O equívoco foi confundir cooperação entre nações com a progressiva substituição de suas soberanias por uma estrutura supranacional. Não se constrói liderança mundial apenas com burocracia.

Admiro Roosevelt por sua liderança e pela concepção de uma organização internacional destinada a preservar a paz. Mas a ONU não nasceu para governar as nações. Nasceu para permitir que Estados soberanos cooperassem e enfrentassem conflitos. Churchill, por sua vez, compreendeu cedo o expansionismo soviético. Negociar com Stalin não o transformou em seu aliado ideológico.

Essa distinção permanece essencial. Conversar com adversários não significa aprovar seus regimes. A diplomacia existe precisamente porque os interesses nacionais divergem. Reconhecer a força da China ou da Rússia não é celebrar seus sistemas políticos; é compreender a realidade.

A China tornou-se potência industrial, tecnológica e militar ao longo de décadas, inclusive durante governos americanos que acreditavam que a globalização a aproximaria politicamente do Ocidente. Isso não aconteceu. A Rússia, apesar de suas limitações econômicas, conserva poder nuclear e capacidade de influir na segurança internacional. Nenhum presidente americano criou sozinho essa transformação, nem poderá revertê-la por decreto.

O retorno da soberania nacional ao centro do debate, associado à política de Donald Trump, merece ser analisado para além de simpatias e antipatias pessoais. A cooperação internacional é necessária; a transferência crescente de decisões a instâncias distantes do controle democrático exige questionamento. Mas soberania não pode ser privilégio das grandes potências: também precisa proteger os países menores.

E o Brasil? Não podemos interpretar esse novo mundo como uma torcida organizada. A China é indispensável ao nosso comércio; os Estados Unidos continuam fundamentais para investimentos, tecnologia e relações estratégicas; a Europa mantém importância econômica e cultural. Nenhuma dessas relações deve se transformar em submissão.

A dependência brasileira de insumos estratégicos, como fertilizantes, mostra quanto custa negligenciar a própria capacidade produtiva. Não basta proclamar independência diplomática enquanto faltam planejamento industrial, infraestrutura e autonomia tecnológica. Uma política externa soberana precisa apoiar-se numa economia capaz de sustentar escolhas.

O Brasil deve negociar com todos, preservar sua liberdade de decisão e evitar alinhamentos automáticos. Multipolaridade não é sinônimo de democracia, e trocar uma dependência por outra não é independência.

O mundo já não gira exclusivamente em torno do Atlântico Norte. A Europa precisa redescobrir a força de suas nações. E o Brasil precisa olhar para essa transformação sem ilusões: soberania não é escolher um novo patrão. É não precisar de patrão algum.

Cristiana Altino de Almeida, médica, especialista em medicina nuclear



