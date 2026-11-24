E qual ritmo adequado de reestruturação fiscal? Existe quase um consenso de que o Brasil precisa passar por um ajuste nas finanças públicas para deter o ciclo de crescimento da dívida pública. A maioria dos economistas defende medidas para conter a tendência de elevação das despesas primárias obrigatórias, de modo a gerar um superávit primário como condição para o declínio das taxas de juros. Como as despesas obrigatórias crescem de forma inercial, Edmar Bacha considera que, "sem desindexar, desvincular e desconstitucionalizar as despesas, o ajuste fiscal é uma tarefa de Sísifo, que nunca se cumpre" (em "O Brasil Real e a mediocridade evitável", na Revista Será). Para esses economistas, os altos juros são consequência do desequilíbrio fiscal.

O economista André Lara Resende é uma das poucas vozes discordantes. Numa proposta apresentada, recentemente – "Eu Acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos" – ele afirma que as contas públicas estariam praticamente equilibradas se fosse excluída o serviço da dívida. Ele concorda que a situação é "insustentável" por conta da "trajetória explosiva da dívida em relação ao PIB", mas afirma que este processo deve ser interrompido por uma redução da taxa básica de juros (Selic) e não por uma diminuição das despesas primárias. Em vez de perseguir um superávit primário, bastaria o Banco Central promover a redução gradual da Selic ao longo de 12 meses (dos atuais 13% para 7,5%). E diante de uma provável corrida para o dólar, ele propõe que o BC utilize as reservas cambiais para evitar um processo acelerado de desvalorização, que levaria a uma explosão da inflação.

O economista José Luís Oreiro, que está longe de ser um ortodoxo, critica a proposta de Lara Resende advertindo que a queima de "reservas para segurar o dólar — padece de um voluntarismo ingênuo" e "ignora a assimetria da hierarquia internacional de moedas e a anomalia institucional do sistema monetário brasileiro". Oreiro afirma que, se não for acompanhada de controle de capital, a redução da Selic proposta por Lara Resende provocaria uma crise cambial de grandes proporções.

O ajuste proposto pelo governo e aprovado no Senado, descarta a proposta heterodoxa de Lara Resende e espera alcançar um superávit em 2027. O ajuste do governo é necessário, mas não passa de uma gambiarra para atravessar o próximo ano, buscando um equilíbrio provisório, decorrente, em grande parte, do aumento da receita. Pode ter sido o ajuste possível, mas está longe de quebrar o ciclo vicioso de déficit público, juros altos e crescente endividamento. Por outro lado, considerando as promessas de campanha do Presidente, que joga mais gastos correntes no orçamento da União, será difícil alcançar superávit primário. E o estímulo adicional ao consumo numa economia sem capacidade ociosa (hiato de produto positivo de 3,5%, segundo IBRE/FGV) é uma bomba inflacionária que não permite redução da taxa básica de juros.

Para um efetivo reequilíbrio das finanças públicas são necessárias medidas mais abrangentes para conter o ritmo de crescimento destas despesas, principalmente das despesas obrigatórias, capaz de gerar um superávit primário que reverta as expectativas e as tendências em relação aos juros a ao endividamento público. Não pode ser um corte profundo nas contas públicas, como o "tesouraço de Millei", com alto custo social e econômico, nem um ajuste incremental tão suave, como a gambiarra de 2027. Mais do que um ajuste para fechar as contas do ano, o Brasil precisa de um plano de mudança estrutural das receitas e despesas primárias. Ainda em 2027, o governo terá que propor uma reforma estrutural das despesas primárias e um redimensionamento da renúncia fiscal. A não ser que Lula esteja conformado em manter por mais quatro anos a mediocridade que dominou o seu terceiro mandato.





Sérgio C. Buarque, economista