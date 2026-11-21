A grande virtude dos reencontros é nos aproximar das pessoas, dos lugares e das lembranças que ajudam a explicar quem somos e de onde viemos

Estou no Recife para participar da primeira comunhão de “neto mais velho” e, claro, curtir “neto mais novo”. Uma dessas ocasiões em que a família se reúne, a fé se renova e percebemos, com alguma melancolia, a velocidade implacável da ampulheta do tempo.

Em Brasília, ficaram os gêmeos, galeguinho e cabeludinho. Já andam. Comem comida de gente grande. Estão descobrindo o mundo com aquela curiosidade própria de quem ainda desconhece seus limites.

A convivência com os filhos dos filhos tem a extraordinária capacidade de nos rejuvenescer a cada pequena descoberta. Um sorriso largo, uma palavra recém-aprendida, um tropeço que nos assusta. Tudo adquire uma dimensão que a pressa da vida adulta muitas vezes nos impede de perceber.

A grande virtude dos reencontros é nos aproximar das pessoas, dos lugares e das lembranças que ajudam a explicar quem somos e de onde viemos. E, nesta viagem de reencontros, voltei ao Recife. E Recife é sempre Recife. Há algo nesta cidade que ultrapassa seus rios e suas pontes. Algo que se manifesta no sotaque, na gesticulação e até na eloquência com que se defendem convicções.



São características que reconhecemos no cidadão que atravessa as pontes do Capibaribe, no frequentador da Praça de Casa Forte, nas famílias que aproveitam a praia de Boa Viagem, na multidão que acompanha o Galo da Madrugada.



O pernambucano carrega consigo uma consciência particular de pertencimento. Não se trata apenas de gostar da terra onde nasceu. É mais do que isso. É compromisso com a própria história. Talvez a explicação esteja em nosso passado. Pernambuco nunca foi uma província acomodada. Ao contrário, participou intensamente das disputas que ajudaram a moldar o Brasil.



A Revolução Pernambucana de 1817, inspirada nos ideais iluministas, desafiou a monarquia portuguesa. Foi derrotada, mas deixou uma marca inapagável na consciência política regional. Poucos anos depois, em 1824, a Confederação do Equador voltou a confrontar o poder central, defendendo princípios republicanos e federativos. Em 1848, a Revolução Praieira expressou novas tensões políticas e sociais. Contestou a concentração do poder político e econômico nas mãos de poucos, defendendo maior liberdade e participação política.



Muito antes desses episódios, a resistência à ocupação holandesa mobilizou diferentes segmentos da população em torno da defesa da terra e lançou importantes referências para a formação de nossa identidade nacional.



São acontecimentos distintos, mas reveladores de uma característica recorrente: a disposição de Pernambuco para contestar injustiças, resistir aos desmandos e lutar pela construção de seu próprio destino. E esse espírito orgulhoso e libertário ainda pulsa nas ruas da Veneza Brasileira. Manifesta-se também na cultura, na literatura, na música, no frevo e em tantas outras expressões populares. Tenho orgulho de ser pernambucano.



Mas esse sentimento não diminui meu orgulho de ser brasileiro. E aqui encontro uma reflexão que considero particularmente oportuna. Vivemos um período em que disputas de toda ordem alimentam antagonismos cada vez mais profundos em nosso país. Diferenças regionais são exploradas, identidades transformadas em trincheiras e adversários tratados como inimigos. É uma compreensão empobrecida da nacionalidade.



O Brasil não precisa que suas regiões renunciem às próprias características. Precisa que reconheçam, na diversidade de suas histórias e culturas, a força de uma identidade compartilhada. A liberdade de pensar não exige a fragmentação da sociedade. A firmeza das convicções não impede o respeito às diferenças. E o amor à própria terra não diminui o compromisso com a Nação.



Da primeira comunhão de “neto mais velho” aos carinhos de “neto mais novo”, da saudade de galeguinho e cabeludinho às lembranças de nossa história, percebo que o pertencimento atravessa gerações, aproxima lugares e fortalece os laços que nos unem.



Voltarei a Brasília revigorado pela certeza de que as diferenças nos enriquecem, mas é a união que nos fortalece.



Otávio Santana do Rêgo Barros

General de Divisão da Reserva