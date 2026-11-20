No poema existencialista "Cantares", do século XXIX, o espanhol Antonio Machado foi cirúrgico. Escreveu ele: "Caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao caminhar". Com a causa da defesa do quinto constitucional, não é de outra maneira.

Há não muito, esse aspecto teve um novo avançar em Pernambuco com a posse da advogada sertaneja Janielly Nunes no cargo de Desembargadora do TJ, a primeira mulher a figurar nessa condição. A caminhada foi, e que bom, duplamente significativa: a Desembargadora restou nomeada pela primeira mulher eleita e reeleita Governadora, ela própria profissional de carreira jurídica, Raquel Lyra.

No que tange, por sua vez, à composição dos Tribunais Superiores, inclusive, do STF, órfão de ocupante desde a aposentadoria em outubro/2025 do Ministro Roberto Barroso, vem adquirindo vulto a ideia de que também é preciso que a caminhada adquira um acréscimo adicional de ritmo, em especial rumo ao veto a que qualquer candidatura do quinto, assim como que qualquer nome aventado para compor Tribunal Superior, deva possuir prévio e automático alinhamento generalizado com as preferências de quem o(a) indica.

O ex-Ministro Ayres Britto, do Supremo, há quase vinte anos, advertiu que a independência é uma ferramenta essencial à prestação da Justiça: independência técnica, funcional, administrativa e política, com aversão ao risco da subserviência. Afirmou, ainda: "Não se pode deixar que a gratidão se confunda com a curvatura da coluna". Daí porque, ao lado do gênero, cor da pele ou origem regional, é desejável que o(a) Ministro(a) esteja imbuído(a) de um compromisso objetivamente matrimonial e de fidelidade absoluta ao espírito da Constituição Cidadã.

O quinto, de um lado, e as indicações aos Tribunais Superiores, de outro, não podem estar a mercê de fatores duvidosos. Um(a) Ministro(a) não vai ser porta-voz do governo de ocasião ou da oposição a ele, assim como o critério preponderante de escolha não pode deixar de ser o notório saber jurídico, com a profundidade semântica que a expressão impõe. Tudo sob pena de que a toga continue vazia, já que quem lhe empresta dignidade é quem a veste, não o contrário. Candidatos à magistratura superior não podem estar preocupados em ser "instagramáveis".

Não é por má vontade (ou, pelo menos, nem sempre) que vozes abalizadas criticam o engessamento da fórmula do quinto, tanto quanto a sistemática das nomeações aos Tribunais Superiores, pouco importa o governo de plantão. Ambas as fórmulas, de fato, pedem alguma revisitação. A sociedade, mobilizada, tem condições de virar páginas: primeiro, da nociva ideia de que se pode "punir" um Julgador ou um colegiado de Julgadores por ser contramajoritário; segundo, de que a voz de um Juiz ou os vereditos de um colegiado de Juízes deve modular-se conforme o debate público, inclusive pela Imprensa, como se a decisão jurídica pudesse estar refém de como as bancadas de comentaristas nos noticiários ou os blocos partidários no Legislativo enxergam aquele tema. O convencimento do magistrado é sagrado. Precisa continuar assim.

A fórmula do quinto existe há quase um século no Brasil. De seu êxito finalístico são ilustrativos, no Supremo, ex-Ministros como o próprio Ayres Britto, além de Paulo Brossard e Sepúlveda Pertence. Se consubstancia premissa inegável a de que, no âmbito pernambucano, a posse da Desembargadora Janielly Nunes não se reduz a um fato que se esgota em si mesmo, mas que prenuncia um futuro ensolarado, não menos certo é que a caminhada, para que continue a fazer bem à saúde da Constituição, não pode sentir medo de revisitar suas bases. O novo sempre vem, profetizou o saudoso Belchior, e é importante estar pronto para discuti-lo com seriedade, maturidade e ética.

Segundo Sêneca, o mais importante do progresso é o desejo de progredir. Que a sociedade se una por mais avanços nessas duas vertentes da formação do Judiciário, e, enfim, consiga dizer a plenos pulmões: agora sim, valeu a caminhada.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado



