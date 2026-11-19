Lisboa. Na primeira coluna da série, mês passado, falamos dos inícios da cantoria. E encerramos o texto quando começávamos a falar na viola. Continuemos com ela.

A viola foi, provavelmente, o primeiro instrumento de cordas que o Brasil conheceu. Importado de Portugal a partir de 1549, pelos Jesuítas da Companhia de Jesus, para seus trabalhos de catequese junto com pandeiro, tamborim e flauta de madeira. Já nossa viola de arame vem da guitarra espanhola. Tinha, então, cinco ou seis cordas duplas; ganhando outras, por aqui, ao longo do tempo.

A mais usada hoje tem dez dessas cordas duplas divididas em canotilha (bordão), toeira, turina, requinte e prima. Por simplificação, é cada vez mais frequente nas cantorias o uso de violões comuns de seis cordas. Sem o bordão, subindo as cinco cordas seguintes uma cravelha; e acrescentando-se uma corda extra, bem mais fina, embaixo.

Antigamente, depois de cada apresentação, os cantadores amarravam fitas coloridas nos braços de suas violas (ou violões); mas esse costume agora, pena por ser plasticamente belo, é cada vez mais raro.

A meninada de hoje, bem sabemos, vive o encantamento das tecnologias, inteligências artificiais, computadores de última geração, celulares caros e buscando amigos imaginários em vez de vizinhos para jogar bolas de gude ou rachas no futebol. Construindo, tijolo por tijolo, o desenho ilógico de uma Democracia da Solidão.

Enquanto os cantadores, por gostar de andar junto com outros, cantam sempre em dupla, numa espécie de solidariedade profissional – sendo raríssimos os que aceitam se apresentar sozinhos, como Manuel Gaudino Bandeira e Oliveira de Panelas.

Lembro que dei alguns dólares ao compadre Ivanildo Vilanova (com muita honra, para Maria Lecticia e eu, somos padrinhos de sua filha Indira Essênia), que ia para Nova Iorque sem dinheiro nenhum no bolso, pois o pagamento se daria só no fim das apresentações. Ele e seu parceiro, o amigo querido Valdir Teles (saudades dele), que não tinham tostão nem para café ou cigarro. Pois, assim que Ivanildo recebeu, separou metade e disse “Toma, Valdir, sua parte”. Dei a um, ficou para os dois, vale o exemplo.

Aqui paro um pouco e digo que os trovadores, sobretudo aqueles da Galícia, tem cantigas para todos os gostos: de amor, de amigos, de mal-dizer, dos tempos passados e presentes, findas, com rimas breves e longas. Dito isso logo volto ao compadre Ivanildo para lembrar uma dele, essa bela Cantiga de Conselho, própria dos fins das cantorias:



– Você pode no muque arrebentar

Seja a porta da frente, ou da dispensa

Mas apenas pedindo com licença

Ela pode se abrir, você passar.

Me perdoe diga sempre quando errar

Não é feio ninguém ser educado

Nem humilde, gentil ou delicado

O contrário é que é constrangedor

Por favor diga sempre por favor

E obrigado por dar muito obrigado.

(Continua).

José Paulo Cavalcanti Filho, advogado