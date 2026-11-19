Milhões de americanos acreditaram que Barack Obama nasceu no Afeganistão e seria um membro do Estado Islâmico infiltrado para destruir os Estados Unidos. Essa notícia falsa foi disseminada na sua primeira campanha eleitoral para presidência. Apesar de ter sido eleito duas vezes, não ter feito nada para destruir o país, muito pelo contrário, além de provas de que nasceu no Havaí, americanos que frequentaram escolas e estão no gozo de suas faculdades mentais, continuaram acreditando e argumentando com certeza. As provas são ignoradas e sobre elas são construídas novas narrativas dando razão e conforto para convivência com o absurdo. Na época, a disseminação da mentira tinha objetivo eleitoral, mas passado o tempo, como explicar a persistência da percepção distorcida da realidade a despeito de tantas evidências em contrário?

Esse curioso fenômeno psicológico tem sido observado mundo a fora e tem relação com o desconforto provocado por comportamentos, ideias e valores divergentes na sociedade que hoje está dividida em bolhas impermeáveis e inflexíveis.

Um indivíduo pode, por exemplo, defender de forma veemente a honestidade e a solidariedade, passando a ser aceito em grupos que fazem o mesmo, mas no íntimo se dá conta de que também está envolvido em práticas desonestas e egoístas. Essa percepção provoca desconforto emocional e a contradição demanda uma tomada de posição. Poderia passar a agir com honestidade e acabar o conflito, mas muitas vezes isso não acontece. Pode passar a tolerar os que roubam, negando ou ignorando as evidências contra eles. É comum que passe a valorizar somente as informações que reforçam as convicções anunciadas pelo grupo, resistindo a reconhecer fatos desfavoráveis ao seu líder e sua comunidade. Foge da ideia de abandonar a coletividade na qual já está inserido e, para continuar aceito, adere aos argumentos e comportamentos sem perceber que o faz como busca inconsciente de alívio para o desconforto gerado pelas contradições. No íntimo o conflito persiste, embora atenuado entre os iguais.

A necessidade de preservar a coerência e harmonia internas pode ser tão forte que causa distorção da visão da realidade, não aceitação de provas e gera interpretações distorcidas dos fatos. Pode parecer uma psicose, mas não é. Não faz por maldade, mentira ou premeditação e sim por um mecanismo de reação psicológica e como tal deve ser entendido, considerando o bem-estar emocional que pode promover, mas se transforma em um problema quando passa dos limites e deixa de fazer bem ao indivíduo, sua família e à sociedade.

Nada mais chato do que conversar com quem não aceita nenhum argumento, que tem sempre os mesmos conceitos, todos iguais em seu grupo. Ninguém mais convida um amigo para "trocar ideias". Ninguém abre.

Não é recomendado que quem opina diferente seja ridicularizado, que tenha sua inteligência questionada, que seja forçado a admitir que está errado ou que seja frontalmente confrontado. Essas atitudes aumentam a disputa, reforçam as posições e aumentam a resistência. Pode ser mais produtivo estimular a reflexão sem confronto.

Na medicina, a reação de negação por parte do paciente diante de um diagnóstico grave é bem conhecida, estudada e respeitada. Não é por querer, mas passa verdadeiramente a negar uma realidade adversa. Inconscientemente está em busca de um certo conforto, um alívio para tamanha dor. Quando a negação ultrapassa limites e passa a expor o paciente e sua família a danos, são utilizadas técnicas para abordá-la.

Talvez a única unanimidade no Brasil de hoje seja opinar sobre o supremo tribunal federal. Pode ser um bom começo de conversa, onde o entendimento é possível. Se as denúncias anunciadas forem apuradas e confirmadas, teriam ocorrido comportamentos incompatíveis com o cargo e como são de todas as correntes, não deve haver discórdia. Quer dizer, em parte, pois pode ser que alguém considere inapropriada a conduta só de quem não faz parte do seu grupo. Aí será um caso perdido. Pode internar.

Sérgio Gondim, médico



