Com o fim das eleições para governador, chega o momento de concentrar esforços na solução de problemas estruturais que afetam a qualidade de vida, a saúde pública e o desenvolvimento do estado. Entre os desafios que exigem atenção do governo de Pernambuco está a melhoria do monitoramento da qualidade da água destinada ao abastecimento público. Mais do que garantir que a água chegue às torneiras, é fundamental assegurar sua qualidade e que os sistemas de produção e tratamento estejam preparados para responder a situações de risco.

Em Pernambuco, essa preocupação ganha dimensão ainda maior diante da complexidade da infraestrutura de abastecimento, que depende de diferentes sistemas produtores. O Sistema Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho, é o maior do estado, com capacidade de produção de aproximadamente 5.130 litros de água por segundo e atendimento a cerca de 3 milhões de pessoas em Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Já o Sistema Tapacurá é um dos pilares do abastecimento da Região Metropolitana do Recife, atendendo cerca de 20% da população local.

A dimensão desses sistemas evidencia a importância de investir não apenas na expansão da infraestrutura, mas também em mecanismos capazes de acompanhar as condições dos mananciais e identificar alterações na qualidade da água antes que comprometam o tratamento e o fornecimento. Falhas nesse processo podem provocar transtornos para milhares de famílias, elevar custos operacionais e ampliar riscos à saúde pública.

Existem experiências no país que podem contribuir para a construção de soluções. No Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) implantou o Centro de Monitoramento Ambiental (CMA), estrutura criada para antecipar riscos e fortalecer a segurança hídrica. A iniciativa ganhou impulso após episódios que evidenciaram a vulnerabilidade dos mananciais, como a crise de geosmina no Sistema Guandu, entre 2020 e 2021, e a contaminação por tolueno no Sistema Imunana-Laranjal, em 2024.

O modelo combina videomonitoramento ininterrupto, sensores de qualidade da água, inspeções aéreas com helicópteros e drones, análises laboratoriais e uma plataforma digital que reúne informações, registros históricos e alertas. A integração desses recursos permite acompanhar alterações nos rios, identificar possíveis fontes de poluição e subsidiar decisões operacionais antes que os impactos atinjam as estações de tratamento.

Os resultados apresentados pela companhia demonstram o potencial desse investimento. Segundo dados da CEDAE, a operação do CMA contribuiu para evitar mais de 187 horas de paralisação do tratamento de água em pouco mais de 16 meses. O documento também aponta redução de 20% nos gastos com insumos químicos em 2025, em comparação com o ano anterior. O resultado está associado à maior precisão no monitoramento da qualidade da água, que permite identificar suas condições e direcionar o tratamento de acordo com os problemas efetivamente detectados. Com isso, evita-se o uso indiscriminado de produtos para combater diferentes ameaças potenciais, reduzindo o consumo de produtos químicos.

Os números ilustram como o monitoramento preventivo pode contribuir para a continuidade do abastecimento, a eficiência operacional e o uso racional dos recursos públicos. A experiência do Rio tem sido tomada como referência no Brasil e em eventos internacionais. Ao antecipar riscos, reduzir interrupções, otimizar o uso de insumos e apoiar a proteção dos mananciais, o projeto contribui para a resiliência dos sistemas de abastecimento e para a preservação de um recurso essencial à saúde pública, ao desenvolvimento econômico e à qualidade de vida.

Talvez seja interessante conhecer in loco os resultados alcançados pelo Rio e avaliar a implantação gradual de sensores, sistemas de alerta, videomonitoramento e integração de dados ambientais e laboratoriais, considerando as características de cada bacia hidrográfica e as necessidades da população pernambucana.

Garantir água de qualidade não é apenas uma questão de infraestrutura ou eficiência administrativa. É uma responsabilidade ligada à saúde, à dignidade e à segurança da população.

Claudino Victor Rocha do Espírito Santo , engenheiro sanitarista.

