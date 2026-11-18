O cenário macroeconômico é o vento, e a governança é o barco. Quando o vento está a favor, até barco furado navega........................

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Quando o caixa seca, a resposta imediata do empresário é sempre a mesma: "São os fatores macroeconômicos conhecidos: juros elevados, aumento dos custos financeiros, escassez de crédito, consumidores endividados, competitividade internacional e problemas socioambientais".

Isso significa dizer que a culpa continua recaindo sobre os juros, o governo, os bancos, os consumidores, a concorrência desleal e os impactos causados ao meio ambiente. Essa é uma justificativa confortável, porém falsa.

Todos sabem que os juros estão altos, o crédito está escasso, o consumidor está endividado, a concorrência está acirrada e as exigências ESG/ASG (Ambiental, Social e Governança) estão cada vez mais rígidas e inadiáveis. Essas condições valem para o mercado inteiro — inclusive, o descumprimento das regras socioambientais pode gerar multas pesadíssimas.

Então, por que algumas empresas estão quebrando enquanto outras, no mesmo segmento, na mesma cidade e sob a mesma taxa de juros, estão crescendo ou se mantêm sólidas?

A resposta não está nos fatores macroeconômicos, mas na governança — o sistema de regras, controles e decisões que protege o negócio. Fazendo uma analogia, o cenário macroeconômico é o vento, e a governança é o barco.

Quando o vento está a favor, até barco furado navega. Foi o que aconteceu no Brasil nos anos em que o custo do dinheiro era baixo.

Naquela época, o crédito era farto, os juros eram reduzidos e o consumo estava aquecido. Todo empresário parecia um bom gestor e todas as empresas pareciam lucrativas. Agora, o vento virou. E o barco furado está afundando. Não por causa do vento, mas pelo furo que sempre esteve lá e ninguém quis ver. Onde está esse furo?

Não está na crise econômica, e sim na falta de governança.Uma empresa com governança não depende de juros baixos para sobreviver. Ela sabe exatamente quanto pode se endividar e diz não para políticas de venda com margem zero. Ela sabe a hora certa de expandir, investir, cortar um produto, fechar uma loja ou fábrica, desativar uma linha de produção e reduzir pessoal. Faz isso porque tem informações, dados e controles com números confiáveis. E quem tem indicador tem coragem para decidir.

Já a empresa sem governança vive de esperança. Espera o juro cair, o governo ajudar, o banco prorrogar, o cliente pagar. E, enquanto espera, o caixa seca. E agora? Agora não é hora de culpar Brasília nem de esperar o Banco Central baixar a taxa Selic.

É preciso olhar para dentro do próprio negócio e agir de dentro para fora. Porque os juros vão cair um dia, o crédito vai voltar e o consumidor retomará as compras. Quando esse momento chegar, quem estará de pé não é quem teve sorte, mas quem construiu governança.

Cláudio Sá Leitão , conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.



