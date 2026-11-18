Em 2025, o STJ recebeu 190.518 processos penais, 7,86% a mais que 2024. Foram mais de 222 mil decisões terminativas nessa área, superando a área cível

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Em passagem pelo Recife, o ministro Mauro Campbell Marques, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, participou de encontro acadêmico sobre o volume de processos nos tribunais superiores.

Os números impressionam. Em 2025, o STJ recebeu 190.518 processos penais, 7,86% a mais que no ano anterior. Foram mais de 222 mil decisões terminativas nessa área, superando as da área cível. Os dados vão além dos gabinetes.

Não se pode afirmar que mais processos significam, necessariamente, mais crimes. Os recursos dependem também das leis e das decisões judiciais. Mas é impossível ignorar que a Justiça criminal é chamada a lidar com conflitos que nasceram muito antes da distribuição de um processo.

O Brasil convive com furtos, roubos, homicídios e organizações criminosas que desafiam o poder público. Convive igualmente com corrupção e crimes financeiros, sob a percepção de impunidade. A violência das ruas ameaça vidas e patrimônios; a dos desvios de recursos compromete serviços públicos e corrói a confiança nas instituições.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 aponta queda das mortes violentas em 2025, mas também registra o agravamento de outras modalidades de violência.

O cenário não cabe numa única estatística.

Há causas mais profundas: educação incapaz de oferecer oportunidades, serviços de saúde que submetem a população ao sofrimento, políticas públicas deficientes e uma régua moral seletiva, que condena o pequeno infrator enquanto relativiza os delitos de quem detém poder. Quando a impunidade parece regra, a transgressão deixa de ser exceção.

É nesse ponto que surge o paradoxo. O Estado falha na prevenção, na fiscalização e na prestação de serviços essenciais. Depois, exige do Judiciário velocidade para administrar as consequências de suas próprias omissões.

É necessário aperfeiçoar filtros recursais, racionalizar julgamentos e preservar a função constitucional do STJ. Mas essas medidas enfrentam o acúmulo de processos, não as condições que alimentam os conflitos. Melhorar a saída sem enfrentar a origem é apenas organizar melhor as consequências.

A burocracia pública torna-se, assim, destinatária dos problemas que não conseguiu prevenir. Cria reformas para suportar o peso das próprias falhas. Um interminável círculo institucional, no qual se administra a crise sem romper suas causas.

A insegurança pública não se combate apenas com mais julgamentos, assim como a insegurança jurídica não desaparece com menos recursos. Ambas exigem instituições eficientes, responsabilização sem privilégios e políticas públicas que funcionem antes que o conflito chegue aos tribunais.

Enquanto o Estado insistir em tratar sintomas e preservar causas, continuará correndo atrás da própria ineficiência. E o cidadão seguirá pagando duas vezes: pela insegurança que sofre e pela máquina pública que não consegue combatê-la.

Carlos Sant'Anna, advogado e Presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB/PE.



