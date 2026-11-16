No próximo dia 21, na Galeria Arte Plural (Rua da Moeda, 140) estaremos reverenciando a memória de nosso saudoso Homero Fonseca, jornalista, escritor, roteirista e teatrólogo. Terei a honrosa oportunidade de participar do encontro organizado pela família dele, quando depoimentos sobre sua vida privada e familiar, com a participação dos filhos, farão o contraste com a sua conhecida e reconhecida vida pública.

A seguir, transcreverei alguns dos depoimentos que seu filho José Henrique, me enviou.

“Homero Fonseca costumava contar aos filhos que a família tinha origem na Groenlândia. Segundo ele, seus tataravós haviam vindo daquela ilha gelada, o que explicaria uma característica compartilhada por todos: eram muito calorentos. A história era narrada com tamanha desenvoltura, acompanhada de detalhes e explicações aparentemente convincentes, que as crianças não tinham motivos para duvidar”. . Homero nasceu em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, e era o mais velho de dez irmãos. Ainda criança, mudou-se com a família para Caruaru, onde passou parte da infância e a adolescência. Foi criado pelos avós paternos, por quem nutria grande afeto. Homero cultivava formas particulares de intimidade com cada filho. Ana era sua Nina, Maria Clara era Cacá, enquanto José Henrique atendia por Zico. Pedro e os irmãos conheceram o pai em momentos diferentes, mas compartilhavam muitas de suas histórias, expressões e hábitos. Homero gostava de tomar a iniciativa dos encontros familiares, telefonar, combinar reuniões e cobrar visitas. A atenção que dedicava aos filhos não desapareceu com a chegada da vida adulta, embora passasse a se manifestar de outras maneiras.



No Recife, Homero encontrou uma vida cultural que correspondia aos interesses despertados ainda em Caruaru. Frequentou assiduamente a Livraria Sete, de Tarcísio, personagem sobre quem viria a escrever um livro. A livraria era mais do que um lugar para comprar obras: integrava um circuito de encontros, conversas e debates que reunia jornalistas, escritores e intelectuais da cidade. Mais tarde, o bar Burle Marx, na Praça de Casa Forte, passou a figurar entre seus lugares preferidos. Gostava de ir até lá para ouvir boa música e prosear demoradamente com os amigos” (José Henrique, filho de Homero).



Homenagear esse pai, esses tantos pais que Homero foi, me parece a possibilidade de enxergar a nossa própria humanidade. Nossa falibilidade. Nossa capacidade de nos reinventar a cada esquina, a cada filho ou filha. Aprendendo com o tempo e, mais importante que isso, desaprendendo a ser quem éramos ontem para que o amanhã nos encontre melhores. Mais humanos (Pedro, filho).



“A primeira lembrança da minha existência é com o meu pai ao meu lado. Eu tinha uns quatro anos, e estávamos caminhando na Praça de Casa Forte, enquanto ele segurava a minha mão e cantava a "música dos animais". Inventada, imitando os sons dos passarinhos, gatos e cães” (Ana, filha)



“Meu pai foi meu primeiro super-herói. Um dia, a capa caiu — e eu conheci o homem por trás dela. Foi aí que a gente se aproximou ainda mais. Íntegro, leal aos seus, honesto em cada gesto e dono de uma bondade que parecia não caber no peito. As batalhas foram longas, mas também nos ensinaram a ficar ainda mais perto” (Maria Clara, filha).

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Tive a oportunidade de dividir com Homero o “Sarau Plural” (2010), juntamente com Sérgio Gusmão, quando tínhamos sempre um convidado que falava de sua obra, de sua vida e acompanhávamos com músicas que guardassem correspondência com a narração ou a época vivida. Recordaremos, ao piano, as músicas que ele gostava e comentaremos passagens de sua obra nesse próximo dia 21, às 15 horas na Galeria Arte Plural.



Flávio Brayner é Professor da UFPE