A questão fiscal tem sido o mais importante problema macroeconômico brasileiro. Isso porque déficits públicos, persistentes e elevados, causam pressões inflacionárias que conduzem o Banco Central a subir os juros que inibem a atividade econômica, comprometendo a geração de emprego, de renda e dos investimentos públicos e privados. A despesa pública vem crescendo, há anos, cerca de 2,0% acima da inflação. Hoje, a dívida bruta como percentagem do PIB está em 82,9% e em trajetória crescente. Mais importante do que o déficit primário (0,5% do PIB) que não incorpora as despesas com juros e amortizações, é o déficit nominal (10% do PIB) que os contemplam. Os juros devidos montam a R$ 1,1 trilhão, respondendo por cerca de 28% do orçamento da União.



Terminada a eleição, a questão fiscal tomou o centro dos debates. A bolsa despencou, o real se desvalorizou e os agentes econômicos clamaram por uma nova política de ajuste das contas públicas. André Lara Rezende apresentou uma proposta criativa que embora ressalte questões relevantes propõe um congelamento da taxa de juros, o que conduziria o país, a uma crise cambial. O Governo Lula descartou essa proposta e apresentou o Projeto de Lei Complementar 299/2026, ainda em discussão na Câmara dos Deputados. O objetivo principal é promover um ajuste nas contas públicas federais a partir de 2027, mediante a combinação de contenção de despesas, redução de incentivos tributários, reforço da arrecadação e alterações nas regras de execução orçamentária. Segundo as estimativas incorporadas à tramitação do projeto, as medidas poderão melhorar o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões. O ajuste proposto sinaliza uma mudança na estratégia fiscal do governo, na medida em que amplia os mecanismos de contenção de despesas, sem abandonar, todavia, a utilização de medidas destinadas a aumentar a receita tributária. O plano pode melhorar o resultado fiscal de curto prazo sem necessariamente solucionar os problemas estruturais que explicam o crescimento da dívida pública brasileira. Em primeiro lugar, não desindexa e não desvincula gastos relevantes. A variação anual do salário-mínimo, além de ser o piso para o mercado de trabalho, tem sido utilizado como indexador de despesas obrigatórias expressivas como os gastos com aposentadoria e alguns benefícios sociais. O salário-mínimo é reajustado anualmente com base na inflação, medida pelo INPC, dos 12 meses até novembro do ano anterior e da variação do PIB de dois anos antes, um ganho real. Seria suficiente repor a inflação, assegurando o poder de compra.



Outra questão são as vinculações aos gastos com educação e saúde que geram uma rigidez no orçamento e que não foram suprimidas na proposta contida na LC 229/2026. Gestores públicos sabem da importância estratégica dessas despesas e a sociedade pressiona, cada vez mais, por melhorias substanciais nesses dois setores sociais. Vinculações não garantem necessariamente prioridades nem uma boa alocação de recursos nessas duas dimensões do desenvolvimento social.



Uma maior compressão das despesas obrigatórias irá exigir também duas reformas. A reforma previdenciária que precisa ser aperfeiçoada em decorrência de mudanças demográficas e a reforma administrativa que é contemplada na proposta do governo. O texto aprovado no Senado estabelece prazo de 120 dias para que o Congresso examine medidas voltadas à regulamentação de parcelas remuneratórias que podem ultrapassar o teto constitucional. Sua eficácia dependerá do conteúdo da legislação efetivamente aprovada, da definição das verbas indenizatórias e da capacidade de fiscalização.



Em suma, avançamos, mas precisamos aprofundar as medidas para promover o equilíbrio fiscal em bases sustentáveis.



Jorge Jatobá, Doutor em Economia, Professor Titular da UFPE, Ex-Secretário da Fazenda de Pernambuco, Membro do Conselho de Honra do LIDE-PE e do Comitê de Business Affairs da AMCHAM, Sócio da CEPLAN- Consultoria Econômica e Planejamento

