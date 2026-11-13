Nação: um plebiscito diário

Um vídeo vem circulando pela Internet, no qual um desses “influenciadores de turno” entrevista uma “especialista em conjuntura política”, aparentemente desprovida de consciência nacional.

Em acalorada concordância, ambos defendem a legitimidade da separação de parte do território brasileiro em razão do resultado das últimas eleições. Até o futuro líder do novo país estava sendo avaliado.

Não pretendo discutir as escolhas eleitorais dos brasileiros.

O que me indignou foi a insensatez com que aquelas pessoas colocavam em discussão a integridade territorial do Brasil.

Talvez desconhecessem o quanto custou construir e preservar o país em que hoje vivemos.

É sobre isso que gostaria de tratar.

Ao mirar o mapa da América do Sul, percebe-se a singularidade brasileira. Enquanto os domínios espanhóis deram origem a diversas nações, conseguimos preservar nossa unidade territorial.

Não foi obra do acaso.

Essa configuração geográfica resultou de séculos de expedições, negociações diplomáticas, conflitos armados e decisões políticas.

Alguns exemplos ajudam a compreender essa trajetória.

No século XVII, Pedro Teixeira comandou uma extraordinária expedição pelo rio Amazonas, contribuindo para a afirmação da presença portuguesa na região.

Um século depois, Alexandre de Gusmão teve papel fundamental na negociação do Tratado de Madri, defendendo o princípio do uti possidetis, que reconhecia a posse efetiva como fundamento para a definição dos limites territoriais.

A Independência, contudo, não encerraria os desafios à unidade nacional. O desembainhar da espada de Pedro I às margens do Ipiranga não significou a adesão imediata de todas as províncias ao novo Império.

O século XIX reservaria graves ameaças à unidade nacional. A Balaiada, no Maranhão, a Cabanagem, no Pará, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, por exemplo, expuseram profundas tensões regionais.

Nesse cenário, destacou-se Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, cuja atuação militar e habilidade política foram decisivas para restabelecer a autoridade imperial e preservar a unidade do jovem país.

Décadas depois, o Barão do Rio Branco faria da diplomacia outro instrumento de consolidação territorial, contribuindo decisivamente para definir os contornos do Brasil contemporâneo.

Já no século XX, Cândido Rondon dedicou sua vida à integração de regiões distantes, abrindo caminhos, estabelecendo contatos pacíficos com povos indígenas, instalando linhas telegráficas e ampliando o conhecimento do interior brasileiro.

Toda essa história, entretanto, não foi escrita apenas por personagens consagrados nos livros escolares.

Foi também construída por brasileiros cujos nomes dificilmente serão registrados nas páginas da História.

Refiro-me, entre outros, aos militares, homens e mulheres, que servem em pelotões especiais de fronteira e guarnições isoladas, na selva, no Pantanal, nos pampas, na caatinga e em tantos outros rincões do país.

O Brasil que recebemos é resultado do esforço de sucessivas gerações, muitas vezes à custa de enormes sacrifícios.

Retorno ao vídeo mencionado no início do artigo.

As eleições expressam preferências circunstanciais. Seus resultados podem modificar governos, alterar políticas públicas e redefinir projetos de poder. Não desfazem, porém, os vínculos que nos constituem como Nação.

Cabe recordar o pensador Ernest Renan, em seu ensaio O que é uma nação?, elaborado após a Guerra Franco-Prussiana.

Para Renan, território, população e geografia não bastam para definir uma nação. Sua existência depende também de uma memória compartilhada e da vontade coletiva de permanecer unida, expressa na ideia de um “plebiscito diário”, pelo qual os cidadãos reafirmam continuamente o desejo de viver juntos.

No Brasil, o resultado desse “plebiscito diário” é reafirmado pela imensa maioria dos brasileiros: somos uma única Nação!

Que os personagens históricos aqui lembrados sirvam de exemplo àqueles que ainda não compreenderam que governos passam, ideologias se transformam, mas, acima de ambos, permanece a Nação.

O Brasil é maior que uma urna!



Otávio Sanaana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva