Um cursinho conhecido como Cabaré

O Recife teve famosos cursinhos para vestibular muitos na Boa Vista um conhecido como cabaré. O bairro da Boa Vista era o principal endereço .

Houve um tempo, bem antes do Enem, em que passar no vestibular era o grande sonho de milhares de jovens pernambucanos. Para conquistar uma vaga nas universidades, especialmente na Universidade Federal de Pernambuco, muitos recorriam aos famosos cursinhos preparatórios. O Recife viveu, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970, uma época de grande movimentação desses estabelecimentos, que marcaram a vida de várias gerações de estudantes.

O bairro da Boa Vista era o principal endereço dessa verdadeira indústria de preparação para o vestibular. Nas ruas Fernandes Vieira, Riachuelo e da Soledade, circulavam diariamente centenas de jovens, carregando livros, apostilas e a expectativa de conquistar uma vaga na universidade. Vale lembrar alguns desses cursos que fizeram sucesso.

Aqueles estabelecimentos tinham uma característica em comum: professores que eram verdadeiras celebridades entre os vestibulandos. Suas aulas eram disputadas, seus métodos de ensino comentados e suas aprovações motivo de orgulho. Muitos estudantes guardam até hoje a lembrança de mestres que tiveram influência decisiva em suas carreiras.

Mais do que estabelecimentos de ensino, os cursinhos faziam parte da vida social do Recife. Eram pontos de encontro, de amizade e de convivência entre jovens que compartilhavam o mesmo objetivo. A preparação exigia disciplina, dedicação e muitas horas de estudo. A aprovação representava a realização de um sonho para o estudante e sua família.

CABARÉ DE SOARES: O Recife guarda histórias que não aparecem nos livros oficiais, mas permanecem vivas na memória de várias gerações. Uma delas é a do chamado Cabaré de Soares, nome pelo qual ficou conhecido um tradicional cursinho preparatório para o ingresso na Faculdade de Direito do Recife. A própria denominação desperta curiosidade. Longe de qualquer relação com a vida noturna, o apelido faz parte da memória de uma época em que os cursos preparatórios tinham papel importante na formação dos jovens que sonhavam com uma vaga na tradicional escola jurídica pernambucana. Ninguém sabia o nome verdadeiro do cursinho, que funcionava em frente à Faculdade de Direito. Muitos magistrados e advogados que atuam em Pernambuco passaram pelo estabelecimento, antes de conquistar a aprovação no vestibular.

CURSO UNIÃO: Considerado o primeiro cursinho do Recife a reunir colégio e curso preparatório, foi uma iniciativa do professor Salomão Jarolasvski e outros 12 sócios. Funcionava na esquina da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício. É um dos nomes mais lembrados pelos antigos estudantes. Reunia uma equipe de professores bastante conhecida e disputava a preferência dos candidatos ao vestibular. Entre os docentes estavam Tácio Maciel, Felipe Vieira, Marcos Hatman e Joaquim Corrêa, todos nomes conhecidos no meio educacional.

ESUDA: Criado em 1966 pelos professores Wilson José Macedo Barreto e Pedro Emanuel Barreto Muniz, que se conheceram quando estudavam Engenharia Elétrica na UFPE, começou como curso preparatório para Engenharia. Funcionava inicialmente em uma sala alugada no centro do Recife, mas cresceu rapidamente e se transformou em uma instituição de referência. O nome Esuda tem uma origem curiosa: significa Espírito Santo Uniu Dois Amigos, em referência à amizade dos fundadores.

RADIER: Teve grande presença nos anos 1970. Funcionava na Rua Fernandes Vieira e seu slogan ficou famoso: "Sua vida universitária começa no Radier".

CURSO 2001: Outro nome importante da década de 1970. Funcionava na Rua do Riachuelo e tinha como slogan "Um nome, uma equipe". Começou a funcionar em 1968 e teve o professor Cilas Menezes como diretor durante muitos anos.

CONTATO: Formado por um grupo de professores conhecidos, é lembrado entre os cursos preparatórios que disputavam a preferência dos estudantes com o União e o Radier.

FACULDADE: O Cursinho da Faculdade já funcionava no início dos anos 1960, na Rua Fernandes Vieira, com preparação especial para quem pretendia disputar vagas.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1