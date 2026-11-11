O Brasil corre o risco de quebrar?

Analistas estão preocupadíssimos com os próximos cenários. A resposta mais curta é, mesmo eu não sendo um economista, ou uma autoridade, apenas um curioso que estuda isso: Os dados não indicam que o Brasil vai “quebrar”, e deixar de pagar suas dívidas. Mas a situação fiscal é séria, o risco é outro: juros altos por muito tempo, crescimento fraco e pressão sobre a inflação. É inegável que os números causam sustos: A dívida bruta do governo geral chegou a 82,9% do PIB em agosto de 2026, segundo o BC.

A Selic está em 13,75% ao ano, e a economia cresceu 0,5% no segundo trimestre. Os juros são o que mais pesa: o déficit nominal foi de R$1,24 trilhão em 12 meses, puxado pelos juros, enquanto o déficit primário foi de R$89,3 bilhões (0,67% do PIB). A tendência é de alta. A média das projeções do mercado indica que a dívida bruta chegará a 90,42% do PIB em 2028. Pela metodologia do FMI, o número é maior. O Fundo alerta que a dívida chegará a 100% do PIB já em 2027.

O problema real é que o tamanho do ajuste necessário é enorme. O Itaú estima que seria preciso um ajuste fiscal de cerca de 4 pontos percentuais do PIB para estabilizar a dívida. Mas então, por que “quebrar” não é o cenário mais provável? O primeiro aspecto é que a dívida é quase toda em reais. A maior parte da dívida pública brasileira pertence a investidores domésticos. Um país que deve na própria moeda dificilmente dá calote como a Argentina ou a Grécia, que deviam em moeda que não controlavam.

É fato que as reservas são altas. Nossas reservas internacionais estavam em cerca de US$358 bilhões em 2025. Isso protege o país de uma crise cambial aguda. Há ainda uma âncora importante, o agronegócio continuará como motor da economia. O risco real: não é calote, é “sangria lenta”, doentia e recorrente.

Quando a dívida cresce sem controle, o governo raramente para de pagar. O que costuma acontecer é o seguinte: o juro fica alto por anos, o dólar sobe, a inflação aparece e o crescimento trava. Quem paga é a população, com crédito caro e salário corroído, e todo mundo no Serasa. Ex-diretores do Banco Central descrevem essa encruzilhada. De um lado está um plano fiscal crível, com cortes reais de gastos, que permitiria a Selic finalmente descer para a casa dos 8%. Do outro, sem ajuste, a Selic voltaria para perto de 15%. Joga contra o momento político, não é fácil.

Lula foi reeleito no segundo turno, mas analistas já diziam que, se Lula vencesse, as perguntas seriam sobre o arcabouço fiscal, a orientação para as estatais e como atrair o centrão. O mercado deve olhar os primeiros sinais do novo mandato, como a meta fiscal de 2027 e o controle de gastos.

Desaguamos em duas leituras. A mais pessimista: o governo só cumpre a regra fiscal com exceções e manobras. A dívida estaria indo para níveis de pandemia sem que haja uma pandemia. Sem corte de gastos, a crise de confiança viria. O mais otimista: a dívida em reais, as reservas altas, o agro forte e um Banco Central independente dão tempo ao país.

A trajetória é ruim, mas pode ser corrigida, e o Brasil já passou por situações piores, como em 2002 e em 2015–16. Em resumo: o Brasil não está à beira de quebrar, mas está num caminho que, se nada mudar, levará anos de juros altos e crescimento baixo. O que vai decidir é se haverá ajuste fiscal em 2027.

Pelos números atuais, e com a conversa fiada de nosso Presidente, a dívida pode passar de 15 trilhões em 4 anos. A dívida bruta era de R$10,178 trilhões em fevereiro de 2026, ou 79,2% do PIB. Em agosto ela já estava em 82,9% do PIB, o que dá algo perto de R$10,8 trilhões, considerando um PIB anual de cerca de R$13 trilhões. O déficit nominal, que inclui os juros, está em cerca de R$1,24 trilhão por ano.

Na prática, é mais ou menos isso que a dívida cresce a cada ano. A projeção é R$10,8 tri mais cerca de R$1,2 a 1,4 tri por ano, durante 4 anos, dá algo entre R$15 e 16 trilhões em 2030. O motor da alta são os juros: mais de R$1 trilhão por ano. Acabou a festa da reeleição, agora é hora dos ajustes, mas de verdade, não só de conversas, de terras raras, metais críticos, e de picanha para o povo.

Paulo Roberto Cannizzaro é escritor

