Educação no governo Lula 4.0

É inegável que o Brasil avançou no atendimento e na permanência escolar - melhorando o fluxo e a defasagem idade-série. Contudo, essa parte do iceberg - que é mais perceptível, não retrata a parte submersa, que tem a ver com a aprendizagem escolar - e nesse ponto estamos patinando feio. Verdade, e não podemos negar, que melhoramos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, muitas redes públicas recuperaram o que haviam perdido com a pandemia. Isso não ocorre para os Anos Finais e principalmente, para o Ensino Médio. O país está literalmente estagnado, e estagnação na educação significa que estamos ficando para trás. Como sair dessa situação nos próximos quatro anos do 4o governo Lula?



Em primeiro lugar, a qualidade do professor – esse é o fator intraescolar mais importante para avançarmos na aprendizagem escolar. O país precisa avançar, e muito, na qualidade da formação docente – não é uma questão de mais conteúdo, e sim de uma teoria alinhada à prática, ao chão de escola.



O segundo fator tem a ver com a qualidade da gestão escolar. Precisamos formar lideranças transformacionais, que mobilizem pessoas e conhecimentos em torno do projeto escolar. As pesquisas mostram que esse é o segundo fator intraescolar mais importante no avanço da aprendizagem.



O terceiro fator tem a ver com a oferta de uma educação integral, uma educação que prepare adequadamente nossos estudantes para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, como preconiza o Artigo 205 da Constituição Federal. Nesse sentido, o país possui uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que afirma que nossos estudantes devem desenvolver, ao longo de toda a Educação Básica, dez competências que decorrem da oferta dessa educação integral. Precisamos preparar nossos estudantes não para o passado do professor, mas para o futuro que os espera. Mas, dentre essas competências, sem dúvida a digital é absolutamente estratégica. Por isso, algumas escolas já começam a oferecer um ensino trilíngue – língua portuguesa, língua inglesa e a linguagem digital. Nessas eleições, vimos que não podemos mais separar o mundo social do mundo digital.



Dentre os nossos desafios, não podemos nos esquecer da Educação Infantil – creche e pré-escola –, pois estamos tratando do alicerce fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social da criança até os 5 anos de idade. O desafio da oferta de creche ainda persiste, não apenas na criação de mais vagas, mas na qualidade dessa oferta. Creche não pode ser sinônimo de “depósito de crianças”.



Na outra ponta da Educação Básica encontra-se o Ensino Médio que precisa ser diversificado, na perspectiva de formar jovens que também estejam aptos a ingressar no mundo do trabalho. Hoje olhamos quase que exclusivamente para o ensino superior. O ensino técnico profissionalizante precisa ser visto como estratégico para nossa juventude, como ocorre em outros países. Mas, sua oferta precisa estar alinhada com a demanda, para que o esforço da conclusão resulte em maiores chances de empregabilidade.



No Ensino Superior, temos ainda o desafio do atendimento: apenas 22% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados nesse nível de ensino. A meta – ainda no primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) – era de alcançar 33% de 2001 a 2010. Ficamos longe disso, e continuamos longe. Sem ter a pujança de tempos atrás de um Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e de um Prouni (Programa Universidade para Todos) para alavancar matrículas no Ensino Superior, torna-se necessário pensar no modelo de financiamento; e, nesse caso, incluo também as universidades federais, que deveriam inspirar-se no modelo de autonomia das universidades estaduais de São Paulo. Quanto à qualidade dessa oferta, ainda não desenvolvemos um modelo adequado para aferi-la; ficamos no debate, muitas vezes vazio, do presencial versus o EaD (Ensino a Distância), ou do chamado híbrido. O fato é que precisamos organizar melhor o nosso sistema de Ensino Superior, tanto na área pública como na particular.



Bons desafios precisam de uma boa liderança transformacional no Ministério da Educação -- e que o presidente Lula esteja inspirado na escolha de seu futuro ministro, pois essa área, como sabemos, é determinante para o futuro do país.



Mozart Neves Ramos é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto

