Carta aberta ao País
Votaram pouco mais de 120 milhões, com um comparecimento expressivo dos jovens e maiores de 70. A Justiça Eleitoral atestou a inexistência de fraudes
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Finda a disputa presidencial, cabe a eleitos e não-eleitos buscar a convergência entre as consciências efetivamente dispostas a conversar de modo sério e cooperativo sobre o Brasil.
Em primeiro lugar, o convite é para afugentar o enfoque da suposta batalha quase bíblica entre bem e mal. O País teve diante de si alternativas distintas.
Votaram pouco mais de 120 milhões, com um comparecimento expressivo dos jovens e maiores de 70. A Justiça Eleitoral atestou a inexistência de fraudes e nulidades.
Em segundo lugar, o convite se estende a combinar que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas que por igual não tem o direito de se portar em campanha como se estivesse em um reality show de baixarias.
Em terceiro lugar, o convite também envolve convir que a utopia de um pensamento único deve ser superada para que se tenha de fato democracia e que não dá, nem é possível defender que, neste ano, cada voto confiado na candidatura derrotada tenha sido um voto ressentido. Muitos não o foram.
Em quarto lugar, tenhamos presente que tanto esquerda, quanto direita, mobilizam multidões nas ruas e redes sociais. Ambas têm seus influencers, subcelebridades e generais de tropa. Ambas são forças poderosas. Mas na rivalidade não deve haver espaço para pretender que o eleitor independente aplique como régua de seu voto a régua do ódio gratuito, no lugar da confrontação de programas de governo e alianças.
Nesse sentido, afirmou Dráuzio Varella em artigo publicado no UOL em 8/2/2021: “O ódio é uma emoção duplamente negativa. Quando se expressa, faz mal contra quem se dirige, enquanto envenena aquele que o sente. Odiar é doença contagiosa”. Tem razão.
Em quinto lugar, é indispensável perceber que, ao concluir o seu quarto ciclo quadrienal na Presidência do Brasil, Lula terá tido 16 anos de mandatos intercalados em duas eleições e duas reeleições e estará com 85 anos de idade.
Sem qualquer preconceito etarista, já não seria hora de a Nação começar a se perguntar: e depois de Lula, que futuro a aguarda e aos democratas?
Chego agora às conclusões. Serei breve. De início, digo que, a meu ver, não há problema em ser de direita. O problema é não respeitar o outro na divergência.
O problema são as fake news. O problema é fazer pouco caso da opinião alheia. O diferencial é a sinceridade do compromisso com o valor imaterial da democracia.
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Confesso uma certa preocupação com os rumos da sociedade do meu País. Em que pesem os pessimistas e seus editoriais, prefiro confiar que a maioria escolherá avançar até o ponto em que não mais precisemos de ídolos salvadores. Que chegará o dia o em que sobressairá a clareza de enxergar que o critério geral da ética leva a um rigorismo único: nem aos amigos tudo e aos adversários os rigores da lei, nem os jardim de palácio governamental adornados com estrela de flores vermelhas, nem a instigação dos humores de parte do País para tentar levar uma eleição na marra, supondo estar abrigado no guarda-chuva da liberdade de expressão. Se não percebemos ainda que somos todos brasileiros e que o êxito do País não implica na vitória de uma parte de nós e no infortúnio da outra, fracassaremos juntos em uma melancólico de abraço de náufragos.
Todos são chamados a assumir a própria cota de responsabilidade no desastre anunciado que vai ser a cada quadriênio tornarmos a estar não na festa da democracia, mas em uma arena de gladiadores romanos.
Dirijo, por fim, um apelo ao reeleito e ao vencido na corrida presidencial para que priorizem os interesses do povo. Basta de arengas. Chega de desamor. Repitam aos senhores mesmos: nem se pode ignorar as críticas da oposição para quem é situação, nem se pode apostar na ingovernabilidade da situação para quem é oposição. Grandeza na vitória, altivez (nunca prepotência) na derrota.
Ao fim, adiro a Sartre: “Viver é isso: Um estado de equilíbrio constante entre tomar decisões e sofrer as consequências que ela implica”. Sejamos sentinelas.
Eis agora, amanhã e sempre a nossa missão número um.
Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado