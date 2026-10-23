Justiça: muito além da lei

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A palavra justiça vem do latim justitia e está associada ao que é justo, correto. Entretanto, não pode ser reduzida ao cumprimento das leis

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Justiça é uma daquelas palavras que conhecemos, mas cuja definição se torna mais complexa quando tentamos aplicá-la à vida real. Desde a Antiguidade, filósofos procuram compreender o que significa ser justo, construir uma sociedade justa e estabelecer relações nas quais direitos, deveres e oportunidades sejam equilibrados e a equidade.



A palavra justiça vem do latim justitia e está associada ao que é justo, correto e conforme ao direito. Entretanto, não pode ser reduzida ao simples cumprimento das leis. Uma lei pode existir e, ainda assim, produzir ou perpetuar injustiças.

Platão, em A República, imaginou como seria uma cidade verdadeiramente justa. Para ele, justiça estava relacionada à harmonia: uma sociedade funciona adequadamente quando suas diferentes partes cumprem responsabilidades e contribuem para o equilíbrio do todo. Aristóteles aproximou a justiça da vida cotidiana. Para ele, é uma virtude que deve orientar nossas relações. Não basta saber o que é justo; é preciso agir justamente. Justiça envolve legalidade, mas também igualdade. O juiz exerce, nesse contexto, papel essencial como mediador dos conflitos, buscando restabelecer o equilíbrio quando ele é rompido.

A tradicional imagem da Justiça traduz esses princípios. A venda sobre os olhos representa imparcialidade; a balança, a ponderação de fatos, argumentos e provas; e a espada, a autoridade e a coragem necessárias para fazer cumprir uma decisão.

O mundo contemporâneo, porém, tornou a questão mais complexa. As consequências de nossas decisões ultrapassam fronteiras. Uma decisão econômica pode beneficiar alguns grupos e transferir seus custos para milhares de pessoas.

Nesse contexto, aplicar a lei não basta. A justiça exige compreender relações de causa e efeito, enxergar sistemas, avaliar consequências e perguntar não apenas se determinada ação é legal, mas se é ética, responsável e compatível com o bem comum.

O mesmo princípio vale para a elaboração das leis. Instrumentos legais criados para proteger privilégios ou interesses particulares podem estar formalmente dentro da legalidade e, ainda assim, afastar-se da justiça. Instituições tornam-se confiáveis quando suas normas são legítimas, seus julgadores são independentes e a sociedade reconhece que ninguém está acima da lei.

Justiça também não significa tratar todos de maneira idêntica. Pessoas vivem circunstâncias diferentes. Em certas situações, ser justo requer considerar essas diferenças para assegurar dignidade e participação na sociedade.

Existe ainda uma dimensão individual que não pode ser delegada aos tribunais. A justiça começa em nossas escolhas: na forma como tratamos as pessoas, cumprimos compromissos, exercemos autoridade, administramos organizações e reagimos diante de injustiças. Uma sociedade justa depende de boas leis e instituições, mas também de cidadãos que não sejam indiferentes ao que é injusto.

A pergunta fundamental, portanto, não é apenas “o que é justiça?”, mas também “como podemos ser justos?”. Justiça é transformar igualdade, dignidade, imparcialidade e responsabilidade em prática cotidiana. É reconhecer que nossos direitos convivem com os direitos dos outros e que nenhuma sociedade será verdadeiramente justa enquanto a lei alcançar pessoas de maneira diferente em razão de poder, influência ou posição social.

A justiça deixa de ser apenas conceito filosófico quando se transforma em virtude pessoal, princípio institucional e compromisso coletivo. Em uma democracia como a brasileira, o Supremo Tribunal Federal ocupa posição central na proteção da Constituição e dos direitos fundamentais. Por isso, seus ministros carregam responsabilidade especialmente elevada: suas decisões e condutas devem inspirar independência, equilíbrio, imparcialidade e respeito às instituições. Quanto maior o poder exercido, maior deve ser o compromisso ético de quem o exerce. A confiança na Justiça depende não apenas da autoridade de suas decisões, mas também da credibilidade de seus julgadores.



Eduardo Carvalho, Conselheiro, Harvard University/IPERID fellow