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Opinião | Notícia

FAV 40 anos: excelência em oftalmologia e reabilitação

Ao longo de sua trajetória, a FAV consolidou-se como instituição de referência nacional e internacional em oftalmologia e reabilitação

Por CLÁUDIO SÁ LEITÃO Publicado em 12/10/2026 às 16:08
Novo pr&eacute;dio da Funda&ccedil;&atilde;o Altino Ventura ser&aacute; inaugurado.
Novo prédio da Fundação Altino Ventura será inaugurado. - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

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A Fundação Altino Ventura (FAV) foi idealizada por dois amigos, compadres e sócios, os conceituados médicos oftalmologistas Altino Ventura e Inácio Cavalcanti, que dedicavam dois períodos por semana ao atendimento gratuito da população de baixa renda em seus consultórios particulares. Além dos dois idealizadores e de suas esposas, participaram da fundação da FAV os filhos e noras, também oftalmologistas: Marcelo e Liana Ventura e Ronald e Elani Cavalcanti.

O oftalmologista Altino Ventura formou-se na turma de 1936 da Faculdade de Medicina do Recife, integrada por expoentes da medicina pernambucana, entre eles o obstetra Antônio Sá Leitão, conhecido como Dr. Sá Leitão, além de Saulo Suassuna, urologista; Manoel Caetano, neuro cirurgião; Gilson Machado, cirurgião pediátrico; José Fernandes, hematologista; entre outros. Constituída em 13.10.1986, a FAV é uma instituição filantrópica, de utilidade pública municipal, estadual e federal, inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS). Os serviços de oftalmologia, nas áreas clínica, cirúrgica, emergência e reabilitação para deficientes , visuais, auditivos, físicos, oferecidos à população de baixa renda são para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Em seus 40 anos, a FAV já beneficiou 145 dos 185 municípios de Pernambuco.

Foram realizados cerca de 29 milhões de procedimentos, incluindo 10 milhões de consultas, 18 milhões de exames, 900 mil cirurgias e cerca de 8 mil transplantes de córnea. A sede própria da FAV em Recife, possui mais de 20 mil metros quadrados de área construída, contendo 25 salas cirúrgicas, 150 consultórios e salas de exames, proporcionando mais de 70 mil atendimentos especializados e mais de 4 mil cirurgias por mês.

Como centro de referência na região, a FAV atua não apenas na capital pernambucana, mas também por meio de suas unidades avançadas em Jaboatão dos Guararapes, Salgueiro e Serra Talhada, atendendo pacientes dessas localidades e de outros estados. Para atender pessoas com deficiências visuais, auditivas, físicas e intelectuais, a FAV habilitou, junto ao Ministério da Saúde, o seu Centro Especializado em Reabilitação “Menina dos Olhos”, localizado em sua sede. Ao longo de sua trajetória, a FAV consolidou-se como instituição de referência nacional e internacional em oftalmologia e reabilitação. Por meio de seus cursos de pós-graduação, a FAV já formou cerca de 800 médicos oftalmologistas, além de ter contribuído para a formação de dez doutores em Oftalmologia e Ciência Visual pela Universidade Federal de São Paulo.

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Em comemoração aos seus 40 anos, a FAV anunciou para abril de 2027 a inauguração, no município de Petrolina, de sua maior unidade. A nova unidade ocupa uma área de 25 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Petrolina, e está localizada às margens da BR-235. Com investimento previsto de R$ 30 milhões, a nova estrutura terá cerca de 6 mil metros quadrados de área construída, será a mais moderna unidade da FAV e ampliará a oferta de serviços no Vale do São Francisco.

Com visão sustentável e inovadora, a FAV continua avançando e investindo em seu futuro, lastreada em seus valores fundamentais: ética, transparência, conhecimento, humanização e valorização das pessoas. Quarenta anos depois de sua criação, a FAV amplia a sua atuação, do litoral ao velho Chico, e demonstra que excelência em oftalmologia e reabilitação podem caminhar juntos, em favor de um dos mais importantes direitos do cidadão: o direito à saúde e à qualidade de vida.

Cláudio Sá Leitão – Conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.

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