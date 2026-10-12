A necessária reforma do judiciário: a independência precisa de calendário
A proposta da OAB Nacional de estabelecer mandatos para ministros do STF, com prazo definido e sem recondução, permite discutir a questão pela raiz
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O debate sobre uma vaga no Supremo Tribunal Federal costuma começar por pela conta política de quem indica, quantas escolhas caberão a um presidente, quantos parlamentares estão dispostos a aprovar um nome, por quanto tempo seus efeitos serão sentidos. E, nessa aritmética, a Justiça corre o risco de ser percebida como um patrimônio que cada governo tenta deixar para o sucessor, ideia que precisa ser superada, dado que o STF é patrimônio da democracia, jamais de governos específicos, seja qual for.
A proposta da OAB Nacional de estabelecer mandatos para ministros do STF, com prazo definido e sem recondução, permite discutir a questão pela raiz. A iniciativa integra uma agenda que inclui limites às decisões monocráticas e regras de prevenção de conflitos de interesse, medidas que convergem para o mesmo objetivo de fazer com que a confiança na Justiça dependa de garantias institucionais.
Hoje, o tempo de permanência no Supremo varia conforme a idade de ingresso e o momento da saída, observado o limite de 75 anos. As oportunidades de indicação se distribuem entre os governos conforme as vagas surgem. A OAB encampa uma luta histórica no sentido de que a discussão avance sobre esse calendário. Uma renovação gradual e organizada reduz o peso do acaso na composição do tribunal e a tensão política em torno da sucessão.
A duração, transição e distribuição das vagas precisam ser pensadas em conjunto, tendo em vista que mandatos curtos ou substituições concentradas podem ampliar a influência de um único governo sobre a Suprema Corte. A mudança deve preservar a continuidade do STF e assegurar aos ministros tempo suficiente para exercer a função com independência. É preciso levar em consideração que o desenho da reforma importa tanto quanto a intenção de reformar.
A vedação à recondução é fundamental. Deve haver a garantia de que um ministro consiga contrariar quem o indicou sem ter de considerar uma futura negociação para permanecer no cargo. Sua saída, conhecida desde o ingresso, deve integrar a normalidade institucional e, com isso, a democracia ganha quando a sucessão ocorre sem adquirir o significado de uma vitória ou de uma derrota do próprio tribunal.
O cuidado com a concentração de poder deve também orientar o debate sobre as decisões monocráticas. A urgência exige mecanismos de revisão pelo colegiado em prazo adequado e previsível. Quanto maior o alcance de uma decisão individual sobre a vida do país, maior deve ser o compromisso de submetê-la à deliberação conjunta.
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Da mesma forma, regras claras sobre conflitos de interesse protegem a autoridade de quem julga. Somente critérios públicos permitem que a sociedade compreenda os vínculos e situações que exigem afastamento de um processo, garantindo que a confiança se fortaleça com parâmetros conhecidos e aplicados de maneira uniforme.
Sustentaríamos as mesmas regras se as próximas indicações coubessem a um governo do qual discordamos? Esse é o teste de coerência para o debate. Aceitaríamos os mesmos limites se incidissem sobre um ministro cuja atuação admiramos? A reforma republicana precisa atravessar essas duas perguntas com a mesma resposta e, aqui, não faço referência a governo ou ideologia alguma, mas faço a ressalva de que é preciso enfrentar a agenda de forma independente e séria, sem partidarismos, em defesa, sempre, da democracia brasileira.
É com essa responsabilidade que a OAB conduz sua contribuição. O Supremo precisa conservar autoridade para proteger direitos, inclusive contra maiorias. E essa autoridade será mais sólida quando as regras de seu exercício e de sua renovação forem mais claras e objetivas. O futuro da Justiça deve poder ser planejado sem que ninguém possa se considerar seu dono.
Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE