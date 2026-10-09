EUA sancionam TPI em ofensiva para desmantelar a corte, após Nobel da Paz

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Medidas bloqueiam ativos da sob jurisdição americana e estabelecem um prazo para que empresas e cidadãos dos EUA encerrem relações com a corte

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O governo de Donald Trump impôs novas e abrangentes sanções ao Tribunal Penal Internacional (TPI) como parte de sua campanha para desmantelar a corte, que os Estados Unidos consideram politizada e acusam de tentar processar americanos e israelenses de maneira injusta e ilegal por supostos crimes de guerra.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou as sanções nesta sexta-feira, 9, após a concessão do Prêmio Nobel da Paz à procuradora sul-africana Navi Pillay, que havia liderado investigações sobre possíveis acusações do TPI contra militares americanos no Iraque e no Afeganistão. A medida, no entanto, já vinha sendo preparada muito antes do anúncio do Nobel.

"Vamos proibir transações com essa corte desonesta, cortando seus recursos e prejudicando sua capacidade de atuar contra nós" afirmou Rubio em um pronunciamento em vídeo publicado nas redes sociais. "Os Estados Unidos e o povo americano não estão sujeitos à jurisdição desse falso TPI."

As sanções bloqueiam quaisquer ativos que o TPI, como instituição, possa manter sob jurisdição americana e estabelecem um prazo de seis meses para que empresas e cidadãos dos Estados Unidos encerrem suas relações comerciais com a corte.

Rubio afirmou que tanto republicanos quanto democratas têm profundas reservas em relação ao tribunal, criado para julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade que, de outra forma, poderiam não ser processados pelas partes envolvidas. Segundo ele, porém, apenas o presidente Donald Trump demonstrou disposição para agir contra a instituição.

"Ambos os partidos concordam com isso, mas apenas o presidente Trump tem a determinação necessária para tomar as medidas que acabarão com essa ameaça de uma vez por todas", declarou Rubio. "Ou o TPI encerrará suas ameaças, ou nós acabaremos com o TPI."

Rubio acrescentou que os Estados Unidos esperam que seus aliados participem das medidas contra o tribunal, incluindo diversos países europeus integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o Japão.

"Esperamos que nossos aliados, muitos dos quais integram o TPI e dependem dos militares americanos para sua defesa, contenham essa corte desonesta", afirmou. "Se não o fizerem, os Estados Unidos continuarão sua campanha para desmantelar o TPI, peça por peça, até que os americanos não estejam mais sob ameaça."

Israel acusa prêmio de legitimar ódio contra o país

O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu nesta sexta-feira à concessão do Nobel da Paz de 2026 à jurista sul-africana Navi Pillay, ex-chefe de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), e acusou a premiada de promover uma campanha politicamente motivada contra o país.

"Se houvesse um prêmio para mentiras, ódio e libelos de sangue, Navi Pillay não seria apenas uma concorrente. Seria a favorita", afirmou a chancelaria israelense em publicação na rede social X. Segundo o ministério, a escolha de Pillay representa uma "instrumentalização grotesca" do Nobel para legitimar "ódio e preconceito anti-Israel". A nota acrescentou que, após a decisão "Joseph Goebbels certamente está aplaudindo do inferno".

Pillay, de 85 anos, presidiu a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre os territórios palestinos ocupados e Israel, que concluiu no ano passado que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza e atribuiu a autoridades israelenses incitação ao crime.

O governo de Benjamin Netanyahu rejeita as conclusões e acusa o órgão de parcialidade. A comissão também responsabilizou o Hamas por crimes de guerra e violações do direito humanitário internacional no ataque de 7 de outubro de 2023.

Ao anunciar o prêmio em Oslo, o Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a atuação de Pillay em defesa do direito internacional é uma "fonte de esperança e inspiração" e disse que a escolha envia uma mensagem em favor do sistema internacional baseado em regras.

Pillay, que já atuou como juíza do Tribunal Penal Internacional (TPI) e hoje integra como magistrada ad hoc a Corte Internacional de Justiça (CIJ), reiterou após o anúncio sua avaliação de que o que ocorre em Gaza é "genocídio".