O presidente dos EUA disse que as denúncias dos vizinhos da Ucrânia sobre a presença de drones russos em seus espaços aéreos prejudicam as negociações

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou nesta quinta-feira, 26, seu desejo de que seu homólogo russo, Vladimir Putin, ponha fim à "agressão militar" que está realizando "contra territórios em toda a Europa", conforme lhe transmitiu na semana passada durante a cúpula realizada em Shenzhen, no sul da China.

Trump dedicou "muito tempo" a deixar claro para Putin que as constantes denúncias dos vizinhos da Ucrânia sobre o aparecimento de drones e projéteis russos em seus espaços aéreos prejudicam as negociações e que o fim dessa ameaça poderia facilitar "um acordo rápido entre a Rússia e a Ucrânia".

O chefe da Casa Branca mantém sua convicção de que existe "uma séria possibilidade de se chegar a um acordo de paz" entre Kiev e Moscou para pôr fim ao que ele costuma descrever como um "banho de sangue que está custando a vida de milhares de pessoas por mês".

"Gostaria de ver o presidente Putin pôr fim a todas as agressões militares contra territórios em toda a Europa", ressaltou o presidente dos Estados Unidos a esse respeito.

"Seria uma grande conquista para todos", acrescentou o presidente dos Estados Unidos em comentários publicados nas redes sociais após a conversa que manteve ontem à noite, na Flórida, com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte.

O ex-primeiro-ministro holandês se reuniu nesta quarta-feira com Trump na residência particular do morador da Casa Branca na Flórida, Mar-a-Lago, onde discutiram "a importância de a Rússia evitar qualquer ação" que agrave a guerra na Ucrânia, depois que Rutte defendeu a conduta de Trump em relação ao conflito.

Moscou acusa Zelenski de buscar um confronto direto entre a Rússia e a OTAN

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou nesta quinta-feira, 26, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de incitar um confronto direto entre a Rússia e a OTAN com o objetivo de intensificar a guerra e bloquear os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito.

"Com suas ações imprudentes, Zelenski busca deliberadamente provocar um confronto direto entre a Rússia e os países da OTAN, desencadear uma escalada descontrolada e sabotar definitivamente o processo de negociação", afirmou ela durante uma coletiva de imprensa, na qual acrescentou que o presidente ucraniano "não se importa nem um pouco com o destino de milhões de pessoas em toda a Europa".

Essas declarações ocorreram depois que Zelenski rejeitou a proposta "frívola" do presidente bielorrusso, Alexandr Lukashenko, de viajar à capital russa para negociar uma solução para a guerra.

Lukashenko já havia manifestado anteriormente sua disposição de acompanhar o líder ucraniano até a capital russa para garantir sua segurança. Ele apresentou essa opção na terça-feira, em entrevista concedida ao semanário francês "Le Point", ao qual afirmou que Zelenski e ele "poderiam voar para Moscou". "Nós dois. Como garante de sua segurança, eu poderia sentar-me com ele e voar para Moscou", afirmou, segundo trechos divulgados pela publicação.