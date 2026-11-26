A declaração do presidente da França foi dada em entrevista coletiva após a reunião do Conselho da UE em Bruxelas, na Bélgica, nesta quinta-feira

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O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a União Europeia (UE) está cometendo um "erro estratégico" com os cortes propostos para o orçamento para os anos entre 2028 e 2034. A declaração foi dada em entrevista coletiva após a reunião do Conselho da UE em Bruxelas, na Bélgica, nesta quinta-feira, 26.

"Eu não assinarei um acordo sem equilíbrio", declarou Macron.

O líder também afirmou que o orçamento deve ser aprovado até dezembro deste ano. Caso contrário, o fim do seu mandato e a proximidade das eleições presidenciais francesas de 2027 vão limitar a sua legitimidade para continuar as discussões.

Uma das prioridades defendidas pelo líder francês é a manutenção dos investimentos para o setor agrícola do país. "A França não apoia cortes adicionais ... nenhum único euro do que a França recebe atualmente deve faltar" para a Política Agrícola Comum (PAC) francesa no próximo orçamento, disse o político.

Outra exigência de Macron é pela preferência aos europeus nos investimentos para setores como a defesa e tecnologias estratégicas. "Não é protecionismo, é bom senso. ... Não diremos mais que o orçamento europeu é para pagar países não europeus", afirmou Macron.

Dias após o anúncio de novas tarifas dos Estados Unidos contra os produtos da União Europeia, Macron afirmou querer "estabelecer regras muito claras" sobre a reciprocidade comercial.

"Vamos continuar a trabalhar nas próximas horas com o presidente da Comissão Europeia, com a Comissão e com cada um dos nossos parceiros", disse.