O desabamento atingiu a extremidade do píer - tem cerca de 350 metros e formato de L - e que estava fechado desde junho por problemas estruturais

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Uma onda de grandes proporções arrancou parte do píer municipal de Pacifica, na Califórnia, e lançou a estrutura ao oceano Pacífico nesta quarta-feira, 25, em meio a marés excepcionalmente altas e ondas fortes na costa oeste dos Estados Unidos. O desabamento atingiu a extremidade do píer, que estava fechado desde junho por problemas estruturais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a força das ondas atinge a ponta da estrutura, que cede e cai no mar. O píer tem cerca de 350 metros de extensão e formato de L.

A interdição havia sido determinada em junho, após engenheiros identificarem rachaduras, deslocamentos e danos em partes da estrutura. A deterioração se agravou ao longo dos meses, e a cidade de Pacifica declarou situação de emergência local para viabilizar medidas de resposta e recuperação.

O colapso ocorreu durante um período de marés excepcionalmente altas, conhecidas como king tides, e ondas intensas que atingiram diferentes áreas da costa californiana. A combinação de fatores astronômicos e climáticos contribui para essas condições. Entre os fenômenos que podem influenciar o comportamento do oceano está o El Niño, associado a mudanças na temperatura das águas do Pacífico e nos padrões de circulação atmosférica.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) emitiu alertas para inundação costeira e mar agitado, com previsão de ondas que poderiam alcançar de 6 a 9 metros em trechos do litoral.

Além do píer, ruas e áreas residenciais de comunidades costeiras foram atingidas pela água. Em Pacifica, trechos de vias próximas à orla ficaram inundados, enquanto autoridades recomendaram que moradores e visitantes evitassem praias e áreas próximas ao mar diante do risco provocado pelas ondas, correntes e destroços.

As marés altas também afetaram outras localidades da Califórnia, com registros de alagamentos em ruas, residências e áreas próximas à costa. Em Stinson Beach, no condado de Marin, autoridades chegaram a emitir alertas para moradores de casas próximas à praia diante do risco de inundação.