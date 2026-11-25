A China poderia ter suas tarifas aumentadas para até 40%, enquanto a UE poderia vir a enfrentar uma tarifa de 20%, em comparação com os atuais 15%

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Os Estados Unidos planejam impor novas tarifas à China, à União Europeia e a outras doze economias mundiais, alegando que suas ações e seu excesso de capacidade industrial são "irracionais e obstruem ou restringem o comércio norte-americano", tudo com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Especificamente, o Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos apontou a China, a União Europeia, Cingapura, Suíça, Indonésia, Malásia, Camboja, Tailândia, Coreia, Vietnã, Taiwan, Bangladesh, Japão e Índia como os destinatários dessas tarifas.

"Durante décadas, muitos de nossos parceiros comerciais adotaram estratégias industriais baseadas em ataques ao setor manufatureiro, na supressão de salários e mão de obra, no apoio financeiro e de outras naturezas, insumos provenientes de economias não de mercado e outras práticas que distorcem o mercado, as quais inclinam a balança comercial a seu favor, ao mesmo tempo em que corroem a base manufatureira dos Estados Unidos", afirmou o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

O governo dos Estados Unidos considera que os subsídios e outros apoios governamentais criaram um excesso de capacidade industrial nessas economias, o que permite que suas empresas inundem os mercados globais com produtos mais baratos, prejudicando assim os produtores norte-americanos.

Dessa forma, todos os produtos dos 27 membros da UE poderiam vir a enfrentar uma tarifa de 20%, em comparação com os atuais 15% - estabelecidos como teto no acordo entre os dois blocos -, caso as medidas adotadas por Bruxelas se revelem "insatisfatórias" para Washington.

A China poderia ter suas tarifas aumentadas pelos EUA para até 40% se, assim como a UE, não satisfizer o governo norte-americano com mecanismos que abordem as questões levantadas na investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA.

A proposta para a China leva em conta, inicialmente, os compromissos e a tarifa de 20% anunciados como parte do acordo conjunto de Kuala Lumpur, firmado pelo presidente Trump e pelo presidente chinês, Xi Jinping, em 30 de outubro de 2025. No entanto, Washington deixa explícita a possibilidade de dobrar essa alíquota.

"Desde 2016, líderes como Donald Trump, Joe Biden, Xi Jinping e Emmanuel Macron têm reconhecido a ameaça que o excesso estrutural de capacidade e produção representa para a economia global. Mas, enquanto as sucessivas declarações no G7, no G20, na Organização Mundial do Comércio (OMC) e em outros fóruns não resultaram em mudanças, o presidente Trump propõe tomar medidas para eliminar esses atos, políticas e práticas injustas", destacou Greer.

Em declarações à rede CNBC explicando as novas tarifas, ele também ressaltou que as alíquotas gerais aplicadas a cada parceiro não ultrapassariam os níveis previamente acordados no âmbito de acordos comerciais bilaterais e não se somariam às tarifas existentes, exceto no caso da China.

"O que propomos hoje é, na verdade, um conjunto de tarifas seletivas para lidar com o problema do excesso de capacidade (.. ) serão adicionados apenas alguns pontos percentuais", defendeu o funcionário norte-americano, acrescentando que Washington conversou com seus parceiros comerciais a respeito.

"Eles sabem o que estamos propondo. Acredito que grande parte disso já esteja contemplada, e não creio que nenhuma dessas tarifas entre em vigor antes de alguns meses", acrescentou Greer, que confia de que, após as propostas desta quarta-feira, haja uma negociação "abrangente" com os parceiros comerciais.

PEQUIM E BRUXELAS SE OPÕEM

A China considera uma "falácia" a acusação de excesso de capacidade industrial que os Estados Unidos alegam como justificativa para a imposição de tarifas sobre as exportações do gigante asiático e de outros países.

"A suposta 'excesso de capacidade' é uma falácia, e a China se opõe a que ela seja usada como pretexto para manipulação política", afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, durante uma coletiva de imprensa.

Por sua vez, a União Europeia lamentou nesta quarta-feira o caráter unilateral das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos com base no excesso de produção global, ao mesmo tempo em que rejeitou que a Europa seja a "fonte" dessa sobrecapacidade estrutural.

MAIS AUMENTOS PARA OUTROS DOZE PARCEIROS

O Japão enfrentará uma tarifa de 15%, com possibilidade de aumento até 20%; a Coreia do Sul terá imposta uma tarifa de 15%, que poderá chegar a 25%, e, no caso da Índia, também poderá ser aumentada até 25%.

Com esse mesmo mecanismo, os Estados Unidos se reservam o direito de aumentar as tarifas sobre Cingapura (20%), Suíça (20%), Indonésia (25%), Malásia (25%), Camboja (25%), Tailândia (25%), Vietnã (35%), Taiwan (25%) e Bangladesh (20%).

Por sua vez, Jamieson Greer especificou que ainda não foi emitido um parecer sobre o México e a Noruega, que, por enquanto, ficam fora dessa nova série de tarifas.

As novas tarifas anunciadas não entram em vigor automaticamente, mas são propostas do representante comercial com base nas investigações realizadas por seu escritório. Os países afetados têm até 5 de janeiro para enviar suas observações e, a partir de 25 de janeiro, serão realizadas audiências relacionadas a essas questões.