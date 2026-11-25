O governo brasileiro também decidiu não convidar o presidente argentino, Javier Milei, para a cerimônia de posse de Lula, marcada para 5 de janeiro

As autoridades do Brasil decidiram retirar definitivamente seu embaixador na Argentina, Julio Bitelli, e também reduzir a representação diplomática no país, em meio à deterioração das relações bilaterais entre os dois países, depois que o ministro das Relações Exteriores argentino, Pablo Quirno, ter posto em dúvida a legitimidade do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

O governo do Brasil, que considerou suas palavras uma "provocação" com intenção "rupturista" diante de uma vitória obtida por uma diferença de mais de quatro milhões de votos, decidiu ainda não convidar o presidente argentino, Javier Milei, para a cerimônia de posse de Lula da Silva, marcada para o próximo dia 5 de janeiro.

Após a saída de Bitelli, caberá ao encarregado de negócios, Eduardo Uziel, assumir a chefia da missão diplomática brasileira, enquanto as relações bilaterais continuam se deteriorando entre as partes. O próprio Milei já proferiu insultos no passado contra seu homólogo brasileiro e facilitou a saída e a fuga para os Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A crise se agravou depois que Quirno afirmou que "houve situações durante o processo eleitoral que, de certa forma, colocavam em dúvida toda a situação". "Quem reconhece o resultado da eleição é o próprio Tribunal Eleitoral. O fato de nós dizermos sim ou não não muda nada", insistiu.

No entanto, o resultado das eleições foi reconhecido até mesmo pelo Partido Liberal do Brasil, do candidato Flávio Bolsonaro, e por outras forças da oposição, além de diversos governos da região.