O presidente ucraniano reiterou novamente, nesta terça-feira (24), o desejo de encerrar o conflito o mais rápido possível com os russos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciou que recorrerá ao novo Congresso dos Estados Unidos, dominado pelos democratas após as eleições de meio de mandato, caso as negociações de paz continuem sem avançar, e deu a entender que seu homólogo americano, Donald Trump, "segue na mesma direção" que o líder russo, Vladimir Putin.

Diante da "nova realidade política nos Estados Unidos", o líder da Ucrânia anunciou que recorrerá ao Congresso daquele país para avançar nas negociações e pressionar a Rússia. "Vamos pedir sanções e apoio para nós. Sem isso, é simplesmente impossível", ressaltou o presidente ucraniano em entrevista à agência de notícias Bloomberg.

"O nível de apoio à Ucrânia e de sanções à Rússia deve ser tal que envie uma mensagem clara" de que "é hora de sentar-se à mesa de negociações e pôr fim à guerra", disse Zelenski, que aposta na surgimento de outras "condições" e surjam outras "pessoas" capazes de exercer pressão suficiente sobre Putin.

Trata-se da declaração mais clara até o momento do presidente ucraniano sobre a possibilidade de aproveitar o novo cenário político no Congresso dos Estados Unidos após o revés eleitoral sofrido por Donald Trump e pelos republicanos nas eleições de meio de mandato realizadas neste mês.

Assim, ele destacou que é "muito desagradável" que a Ucrânia tenha de sofrer limitações em sua defesa, seja por atrasos no envio de mísseis ou nos serviços do Starshield, enquanto negocia com a Rússia, que, por sua vez, continua com seu plano de ataques em grande escala durante o frio inverno.

"Putin pretende desintegrar a Ucrânia. Kiev, Dnipró, Odessa, Kharkiv, Zaporizhia - essas cidades são as primeiras alvos. Desintegrá-la por falta de proteção e desintegrá-la para que a Ucrânia abandone o Donbass", alertou Zelenski.

Ao mesmo tempo, ele observou que, no âmbito das negociações para pôr fim à guerra, "os Estados Unidos estão se colocando em uma situação muito desagradável". "Politicamente, parece que os Estados Unidos estão seguindo na mesma direção que Putin, que quer forçar a Ucrânia a capitular", observou Zelenski, que lembrou a Trump que "a vida e a história são muito mais longas do que a amizade ou os negócios".

Zelenski reiterou o desejo de encerrar o conflito o mais rápido possível e, embora tenha reconhecido o mesmo perante a delegação dos Estados Unidos em Abu Dhabi, a Rússia continua "demonstrando amnésia" e oferecendo "referências históricas" em vez de resultados.

ATAQUES NO MAR BÁLTICO

Por outro lado, o líder ucraniano reivindicou o ataque deste fim de semana contra o navio russo "Sparta II" no Golfo da Finlândia, em águas do Mar Báltico, e destacou que se tratava de um alvo legítimo, pois transportava armas, embora tenha reconhecido as preocupações que isso pudesse suscitar em seus parceiros.

"Todo navio com bandeira russa, tudo o que transportar armas ou qualquer carga sujeita a sanções que possa conter sabe-se lá o quê, é um alvo legítimo para nós em águas territoriais russas ou em águas neutras", justificou.

"Tínhamos todo o direito de fazer isso", enfatizou Zelenski, embora não se saiba oficialmente qual era a carga desse navio, que fazia a rota entre São Petersburgo e o enclave russo de Kaliningrado. Embora Moscou não tenha divulgado o conteúdo, o "Sparta II" é propriedade de uma empresa de navegação subordinada ao Ministério da Defesa.

No entanto, Zelenski destacou que "alguns parceiros europeus estão preocupados com a possibilidade de algo acontecer no Mar Báltico" - que concentra cerca de 15% do transporte marítimo mundial -, por isso, é necessário que, no futuro, haja mais diálogo com eles "para que tenham detalhes suficientes e não haja surpresas".