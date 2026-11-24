O Diário Privado do Papa Francisco revela ainda que o pontífice argentino enfrentou uma profunda crise espiritual entre 2021 e 2022

O papa Francisco viu os "portões do inferno" ao perceber a profundidade do escândalo de abusos sexuais cometidos por clérigos e teve visões do diabo ao longo do ministério, de acordo com trechos do diário pessoal do pontífice divulgados ontem pelo Vaticano.

"Vi o diabo", anotava de forma lapidária em sua agenda. Ele o tinha visto uma vez "do carro" e outra "no coro" durante uma missa. Não esquecia "seus olhos ameaçadores" e percebia sua presença "à espreita", que se infiltrava em suas viagens, como a que fez ao Chile em 2018. "Lutava com o Rosário. A Virgem me salvou", escreveu ele.

O Diário Privado do Papa Francisco revela ainda que o pontífice argentino enfrentou uma profunda crise espiritual entre 2021 e 2022, ligada às próprias tentações de exercer o poder de forma onipotente. Ele conta que superou o momento se entregando por completo à misericórdia de Deus.

A obra foi organizada por um dos mais próximos auxiliares de Francisco, o cardeal Víctor Manuel Fernández, teólogo argentino que comanda o Dicastério para a Doutrina da Fé. Escrito em uma agenda de capa de couro usada como caderno, o diário começa em 1992, quando Francisco ainda era Jorge Mario Bergoglio e bispo auxiliar de Buenos Aires. Segue pelo período em que foi cardeal-arcebispo da capital argentina e, por fim, papa. A última anotação é de 18 de agosto de 2024.

Exemplares do Diário Pessoal do Papa Francisco, de Víctor Manuel Fernández, em uma livraria em Roma, na Itália - Gregorio Borgia/AP Photo/Estadão Conteúdo

DIABO

Francisco descreve lutas espirituais e visões do próprio diabo. Duas delas aconteceram em Buenos Aires e a terceira, depois da desastrosa viagem ao Chile, em 2018.

"Poucos dias depois de voltar a Roma, eu estava em uma reunião. Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante, possuindo tudo. ‘Agora consegui tudo o que queria’", escreveu Francisco, citando o demônio, em anotação de 24 de janeiro de 2021. "Não consigo esquecer a rouquidão poderosa de sua voz."

Durante a viagem ao Chile, em janeiro de 2018, o papa provocou indignação ao desacreditar as vítimas do mais notório abusador do país. Depois de ser questionado por jornalistas, na volta para casa, Francisco encomendou uma investigação e concluiu que as vítimas tinham razão, que ele estava errado e que havia sido induzido ao erro pela hierarquia chilena. "(Fiquei) devastado pela situação no Chile e pelo diálogo com os jornalistas no avião", escreveu Francisco mais tarde.

"Tomei consciência da gravidade do problema. Foi difícil para mim admitir o que aconteceu no Chile; não achei que fosse tão grave."

Em 7 de junho de 2018, o papa anotou que "viu a entrada do inferno. A sedução pagã em plena força" no escândalo chileno. Em julho e agosto daquele ano, enquanto lidava com as consequências, escreveu: "Quanta vergonha e quanto mal isso trouxe à Igreja!" e "Mais uma vez os portões do inferno. Que a santidade e a conversão abundem em meio a tantos escândalos."