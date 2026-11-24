Organizada pelo cardeal Víctor Fernández, obra divulgada pelo Vaticano traz anotações de 1992 a 2024 sobre abusos, fé e a tentação do poder

O papa Francisco viu os "portões do inferno" ao perceber a profundidade do escândalo de abusos sexuais cometidos por clérigos e teve visões do diabo ao longo do ministério, de acordo com trechos do diário pessoal do pontífice divulgados nesta terça-feira, 24, pelo Vaticano.

O Diário Privado do Papa Francisco revela ainda que o pontífice argentino enfrentou uma profunda crise espiritual entre 2021 e 2022, ligada às próprias tentações de exercer o poder de forma onipotente. Ele conta que superou o momento se entregando por completo à misericórdia de Deus.

Origem e organização da obra

A obra foi organizada por um dos mais próximos auxiliares de Francisco, o cardeal Víctor Manuel Fernández, teólogo argentino que comanda o Dicastério para a Doutrina da Fé. Fernández é apontado como autor, já que os comentários contextualizam as anotações do papa.

Escrito em uma agenda de capa de couro usada como caderno, o diário começa em 1992, quando Francisco ainda era Jorge Mario Bergoglio e bispo auxiliar de Buenos Aires. Segue pelo período em que foi cardeal-arcebispo da capital argentina e, por fim, papa. A última anotação é de 18 de agosto de 2024, 246 dias antes do falecimento do pontífice, em 21 de abril de 2025.

Lutas espirituais e encontros com o diabo

Francisco descreve lutas espirituais e visões do próprio diabo. Duas delas aconteceram em Buenos Aires e a terceira, depois da desastrosa viagem ao Chile, em 2018.

"Poucos dias depois de voltar a Roma, eu estava em uma reunião. Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante, possuindo tudo. ‘Agora consegui tudo o que queria’", escreveu Francisco, citando o demônio, em anotação de 24 de janeiro de 2021. "Assim como não consigo esquecer seus olhos nas duas ocasiões anteriores, neste caso não consigo esquecer a rouquidão poderosa de sua voz."

O choque com os abusos no Chile

Durante a viagem ao Chile, em janeiro de 2018, o papa provocou indignação ao desacreditar as vítimas do mais notório abusador do país. Depois de ser questionado por jornalistas, na entrevista coletiva a bordo do avião na volta para casa, Francisco encomendou uma investigação e concluiu que as vítimas tinham razão, que ele estava errado e que havia sido induzido ao erro pela hierarquia chilena.

"(Fiquei) Devastado pela situação no Chile e pelo diálogo com os jornalistas no avião", escreveu Francisco mais tarde. "Tomei consciência da gravidade do problema. Foi difícil para mim admitir o que aconteceu no Chile; não achei que fosse tão grave."

Em 7 de junho de 2018, poucos meses após o retorno, o papa anotou que "viu a entrada do inferno. A sedução pagã em plena força" no escândalo chileno. Em julho e agosto daquele ano, enquanto lidava com as consequências, escreveu: "Quanta vergonha e quanto mal isso trouxe à Igreja!" e "Mais uma vez os portões do inferno. Que a santidade e a conversão abundem em meio a tantos escândalos."

Crise espiritual em 2021 e 2022

O livro situa o início da crise em 24 de janeiro de 2021. Com o mundo ainda mergulhado na pandemia de covid-19, o Vaticano vivia uma convulsão por causa de uma enorme investigação financeira autorizada por Francisco. Meses antes, em setembro de 2020, o papa havia demitido um antigo colaborador próximo, o cardeal Angelo Becciu, convencido de que ele desviara dinheiro da Santa Sé.

O escândalo e a crença de Francisco de que uma teia de corrupção havia tomado a Secretaria de Estado levou a uma investigação sem precedentes no Vaticano e a anos de processos judiciais, nos quais o papa buscou demonstrar disposição de combater irregularidades financeiras.

O julgamento terminou com algumas condenações, entre elas a de Becciu, mas a maior parte da tese da acusação, de uma vasta conspiração de corrupção, foi rejeitada. O processo de apelação segue em andamento, e o papel do próprio Francisco na investigação é uma questão central para a defesa.

O texto de Fernández não menciona o julgamento, embora o sugira ao revelar reflexões posteriores de Francisco, para quem a crise de 2021-2022 estava "misturada com questões de governo, pressão por decisões a tomar, aridez e desolação".

A tentação da onipotência e a superação

Ao final, Fernández conclui que a crise se relacionava sobretudo ao exercício do poder por Francisco, à tentação da onipotência e à crença de que estava acima do mundo, um vício que o próprio papa admitiu publicamente em 2013, na primeira entrevista como pontífice, ao reconhecer a tendência de exercer o poder de maneira "autoritária".

Em 30 de dezembro de 2022, Francisco aparentemente já havia superado a crise ao se entregar a Deus. Fernández escreve que, então, o papa compreendeu que o que começara em 24 de janeiro de 2021 "foi um poderoso convite do Senhor para tomar consciência de um acúmulo de trevas interiores que ele precisava superar para ser livre".

Fernández observa que os dois últimos grandes documentos de ensinamento de Francisco, um texto de 2023 sobre a confiança no amor misericordioso de Deus e uma encíclica de 2024 sobre o amor humano e divino de Cristo, são textos profundamente espirituais, nascidos da crise. Eles diferem em tom e conteúdo dos escritos habitualmente associados ao pontificado de Francisco.

Partes mais confidenciais estão em código

Embora o livro revele alguns dos pensamentos mais íntimos de Francisco, Fernández afirma que o papa registrava as reflexões mais confidenciais em um código indecifrável, que não é reproduzido. O leitor também fica sem saber o que Fernández deixou de fora da seleção de anotações e que outros esclarecimentos poderia oferecer, na condição de um dos conselheiros mais próximos do pontífice.

Segundo Fernández, o diário traz pouquíssimas informações sobre assuntos da Igreja e é, na verdade, um repositório espiritual. Ele diz ter omitido trechos que envolvem terceiros, mas incluiu algumas reflexões pessoais de Francisco, como a que trata do então cardeal Robert Prevost, hoje papa Leão XIV: "Um grande pastor, um missionário generoso e um homem irrepreensível."

Leão XIV aprova a obra

Fernández conta que Francisco lhe mostrou o diário em um dos encontros de ambos e disse: "Disto vocês todos verão". Na prática, o papa confiava os escritos ao cardeal para depois de sua morte, ocorrida em 21 de abril de 2025. Fernández disse ter mencionado o material a Leão XIV algumas semanas depois da eleição do novo pontífice, "que demonstrou intenso interesse."

A publicação póstuma das reflexões espirituais mais íntimas de papas não é incomum. A autobiografia de João XXIII, Diário da Alma, foi publicada por seu secretário em 1960. João Paulo II queria que suas anotações pessoais fossem queimadas após a morte mas seu secretário desobedeceu e os escritos vieram a público em 2014.

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