Presidente ucraniano lamentou que ainda não haja "respostas claras e concretas" a uma proposta como mecanismo de segurança para garantir a paz no país

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, reiterou nesta segunda-feira que a Ucrânia tem a perspectiva de ingressar na Aliança Atlântica, mas não há consenso sobre a adesão, enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, exigiu que a organização esclareça que tipo de garantias de segurança oferecerá a Kiev para o cenário pós-guerra, depois que se consolidou a ideia de que elas serão semelhantes à cláusula de defesa mútua da OTAN.

No âmbito da Assembleia Parlamentar da OTAN realizada em Berlim, Rutte destacou a posição tradicional do bloco militar, ressaltando que Kiev tem a "perspectiva" de adesão, mas que, atualmente, "não há unanimidade" entre os aliados para concretizar a adesão. "A adesão da Ucrânia à OTAN é uma posição que a Aliança mantém há muito tempo e continua sendo sua postura atual", afirmou ele, reiterando que esse debate cabe exclusivamente aos membros da OTAN.

Ao mesmo tempo, Rutte elogiou o trabalho "hercúleo" dos Estados Unidos no âmbito dos contatos com a Rússia para pôr fim à guerra iniciada por Vladimir Putin em fevereiro de 2022, bem como para incluir representantes europeus nas próximas rodadas de negociações.

De qualquer forma, acrescentou que nessas negociações, que "ainda precisam começar", a postura militar da OTAN não estará em discussão. "O que não pode acontecer é que nos obriguem a recuar às fronteiras da OTAN de 1997, nem que outros decidam sobre nossa postura, em vez de serem os próprios aliados a fazê-lo", destacou.

Essas declarações surgem em meio ao debate sobre o tipo de mecanismos de segurança que os países europeus ofereceriam a Kiev no cenário pós-guerra, depois que os representantes dos Estados Unidos nas negociações com a Rússia tenham enfatizado que estão em discussão garantias semelhantes ao artigo 5º da OTAN, que consagra a assistência mútua em caso de ataque.

MERZ AFIRMA QUE AS GARANTIAS DEVEM SER SEMELHANTES AO ARTIGO 5

Ao lado de Rutte, o chanceler alemão, Friedrich Merz, defendeu que as garantias de segurança para Kiev sejam equivalentes à sua adesão à OTAN, após reconhecer o "erro" que representou, na cúpula de Bucareste em 2008, a não admissão da Ucrânia como membro e o reconhecimento apenas de sua perspectiva euro-atlântica - posição que o bloco militar mantém até hoje.

"Se a Ucrânia tivesse entrado na OTAN, provavelmente essa guerra teria sido evitada", afirmou ele, após aceitar o desafio do presidente francês, Emmanuel Macron, que trouxe à tona a necessidade de a Ucrânia ingressar na OTAN.

"Essas garantias deveriam ser semelhantes às previstas no artigo 5º", disse Merz em pleno debate sobre o tipo de assistência militar com a qual Kiev deve contar quando o conflito terminar.

Diante disso, ele defendeu que as garantias "se aproximem bastante da adesão à OTAN". "Não consigo imaginar um futuro para a Ucrânia sem garantias de segurança desse tipo, das quais o país precisa urgentemente", explicou ele, após enfatizar que a ajuda à Ucrânia também oferece segurança a toda a fronteira oriental.

Zelenski pede clareza e concretude

A esse respeito, o presidente ucraniano pediu, no mesmo evento, que os aliados esclarecessem a oferta feita à Ucrânia em matéria de segurança. "Precisamos de respostas a algumas perguntas muito claras", afirmou.

"Quais países apoiarão a Ucrânia se ela for atacada novamente? O que exatamente nossos parceiros farão em resposta? Quais tropas estarão previamente posicionadas em nosso território? Quanto tudo isso custará? E será que isso realmente funcionará?", questionou.

Zelenski lamentou que, até o momento, não haja "respostas claras e concretas" a uma proposta como um mecanismo de segurança para garantir a paz no cenário pós-guerra na Ucrânia. "Estamos fazendo todo o possível para garantir que obtenhamos essas respostas", disse ele, ao mesmo tempo em que defendeu a experiência e a capacidade do Exército ucraniano como garantia para ingressar na OTAN e "fazer com que essa experiência passe a fazer parte da própria experiência da OTAN".

Além disso, ele criticou a Rússia, apontando que sua história recente indica que o país representa uma "ameaça" à segurança europeia. "Há alguém aqui que ainda acredite que algum dia a Rússia voltará a ser, simplesmente, um país pacífico e seguro?", questionou.

O presidente ucraniano afirmou, assim, que a Rússia protagonizou "guerras frias, guerras híbridas, guerras comerciais, guerras ideológicas, guerras abertas" contra a região euro-atlântica. "Formas diferentes, mas sempre ameaças. E não há motivos para acreditar que a Rússia se tornará um país diferente daqui a um ou cinco anos", enfatizou, ressaltando que Kiev deve dispor de "recursos suficientes para se defender".