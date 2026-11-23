As declarações ocorrem no momento em que Trump ameaçou retomar a ofensiva contra Teerã caso não se chegue a um acordo diplomático antes do Ano Novo

As autoridades do Irã revelaram nesta segunda-feira (23) que vários tribunais do país emitiram ordens para exigir dos Estados Unidos o pagamento de 290 bilhões de dólares (cerca de 265 bilhões de euros) como indenização pelos danos causados na ofensiva lançada em fevereiro, em conjunto com Israel, contra o país asiático.

O diretor do centro do sistema judiciário para a advocacia, Hasán Abdolianpur, destacou que, até o momento, "foram obtidas sentenças por parte de tribunais iranianos para o pagamento de 290 bilhões de dólares em indenização contra os Estados Unidos". "Vamos aplicar essas sentenças", afirmou.

Assim, ele afirmou que as autoridades iranianas "apreenderam vários navios pertencentes aos Estados Unidos" para obter parte dessas indenizações, conforme noticiado pela emissora de televisão pública iraniana, IRIB, sem fornecer mais detalhes a respeito.

Abdolianpur destacou ainda que, nos últimos meses, foram apresentadas ações judiciais contra a Jordânia e outros países da região para que paguem indenizações por "permitirem o uso de seu território pelos Estados Unidos" para lançar ataques contra o Irã no âmbito da referida ofensiva.

"Estamos tratando desse assunto com seriedade e apresentamos ações judiciais contra os países do Golfo Pérsico e a Jordânia em relação à recente guerra", afirmou ele, ao mesmo tempo em que ressaltou que alguns desses países "desempenharam um papel específico ao colaborar com os agressores do Irã, pelo que têm uma responsabilidade internacional".

Nesse sentido, ele enfatizou que essas nações "não podem se eximir dessa responsabilidade nem questionar o direito do Irã à legítima defesa", em referência aos ataques lançados pelas forças iranianas contra instalações e interesses norte-americanos nesses países como retaliação à ofensiva.

De fato, ele destacou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "agradeceu explicitamente a alguns países do Golfo, e há documentação a esse respeito", antes de acrescentar que Teerã "possui provas de que alguns países do Golfo Pérsico atacaram diretamente o Irã". "Apresentamos essas provas aos tribunais competentes", concluiu, também sem fornecer mais detalhes.

O Irã insiste que suas condições "não são pré-condições nem são novas"

Na mesma linha, as autoridades do Irã insistiram nesta segunda-feira para que os Estados Unidos suspendam o bloqueio naval no Estreito de Ormuz e retirem a campanha de sanções para se chegar a um acordo final com Washington que ponha um ponto final na guerra, ressaltando que essas exigências "não são pré-condições nem novas" e referindo-se novamente ao memorando de entendimento assinado com a mediação do Paquistão em junho passado.

"Afirmar que o Irã mantém seu firme compromisso com o cumprimento de suas obrigações e que a outra parte respeita as condições pertinentes significa que levamos muito a sério a defesa de nossos direitos e das condições que propusemos", assegurou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqaei, em declarações divulgadas pela emissora IRIB.

Dessa forma, ele enfatizou que, se Washington cumprir sua parte, "será possível restabelecer a segurança na região e no Estreito de Ormuz no menor tempo possível", uma vez que Teerã propôs um mecanismo de duas etapas para reabrir o estreito em questão de dias.

"O Irã sabe o que quer e quais são os direitos do povo iraniano, e não recuará nesse sentido", afirmou ele, ressaltando que as exigências do Irã "não têm nada de extraordinário".

"Trata-se de questões às quais o Irã tem direito, como o levantamento das sanções ilegais e desumanas ou o fim do bloqueio naval. Não são exigências que possam ser consideradas pré-condições ou novas. Elas são parte integrante dos direitos do Irã", resumiu.

Essas declarações ocorrem em meio à total falta de avanços nas negociações indiretas com Teerã e no momento em que Trump ameaçou retomar a ofensiva contra a República Islâmica caso não se chegue a um acordo diplomático antes do Ano Novo.