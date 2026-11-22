Os manifestantes também exigiram o direito à saúde, à moradia, à educação e à previdência, além da redução dos preços de bens e serviços essenciais

Milhares de pessoas participaram no sábado, 21, da manifestação nacional convocada pelo sindicato CGTP, em Lisboa, capital de Portugal, sob o lema "Um novo rumo para Portugal", para protestar contra o orçamento de 2027, que será votado no Parlamento na próxima semana.

Os manifestantes também exigiram o direito à saúde, à moradia, à educação e à previdência social, bem como a redução e o controle dos preços de bens e serviços essenciais, conforme noticiado pelo jornal português "Expresso".

Em declarações divulgadas pela mídia local, o secretário-geral do sindicato CGTP, Tiago Oliveira, afirmou que a manifestação foi uma "mensagem muito contundente para o governo", uma vez que demonstrou a "necessidade" dos trabalhadores de "sair às ruas" para "mostrar seu descontentamento, suas dificuldades e a realidade de sua vida cotidiana" diante do "resultado das decisões políticas que estão sendo tomadas".

Quanto ao Orçamento do Estado para 2027, Oliveira acusou o governo de querer "perpetuar as dificuldades e a deterioração dos serviços públicos", apontando, além disso, o "problema" com a distribuição de riqueza: "não podemos ter 2,2 milhões de trabalhadores em nosso país recebendo um salário de até mil euros por mês".

Assim, os manifestantes acusaram o governo de "destruir os serviços públicos", como o Serviço Nacional de Saúde, a Previdência Social e a educação, e de querer seguir adiante com as reformas estatais "sem a menor consideração pelos trabalhadores", em declarações divulgadas pelo jornal 'Expresso'.

ACAMPAMENTO EM LISBOA VOTA POR PERMANECER ATÉ TERÇA-FEIRA

O acampamento de Lisboa votou neste sábado a favor de manter as barracas em prol da moradia em frente à Assembleia da República até terça-feira, embora essa não seja uma decisão definitiva e, por enquanto, ainda se esteja avaliando a localização exata.

"Nesta Assembleia Popular houve apenas um voto, e foi a favor de acampar junto à Assembleia da República, embora a localização exata do acampamento ainda não tenha sido definida", explicou o porta-voz do movimento, Bruno Cancelinha, em declarações divulgadas pela mídia portuguesa.