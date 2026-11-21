De acordo com o Ministério do Interior do Bahrein, não há registro de mortos ou feridos; No Irã, petroleiros foram atingidos no Estreito de Ormuz

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Um ataque atribuído ao Irã atingiu uma instalação industrial civil no Bahrein neste sábado e provocou um incêndio no local, informou o Ministério do Interior do país árabe em comunicado divulgado na rede social X. De acordo com a pasta, equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para controlar as chamas e os levantamentos preliminares apontam apenas danos materiais, sem registro de mortos ou feridos.

Em paralelo, a Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter bombardeado duas bases militares dos Estados Unidos em território barenita, segundo a agência de notícias Fars.

As autoridades do Bahrein ainda não divulgaram a identidade da planta atingida nem a dimensão exata dos prejuízos operacionais, destacando que os trabalhos de combate ao fogo prosseguiam durante a tarde. O episódio ocorre em meio à intensificação das ofensivas iranianas no Golfo Pérsico contra a nação que abriga a sede da Quinta Frota da Marinha dos EUA, alvo recorrente desde a eclosão da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã em 28 de fevereiro de 2026.

Conforme a Associated Press, a última semana já havia sido marcada por sucessivos incidentes na região, incluindo a reivindicação iraniana de ações com drones contra radares americanos e a base de Al-Riffa nos dias 13 e 15 de novembro, além de novos alertas aéreos e interceptações registrados entre terça, 17, e quarta-feira, 18.

Ao longo da guerra, a infraestrutura energética e industrial do Bahrein já havia sido alvejada em outras ocasiões, afetando ativos da companhia petroquímica Gulf Petrochemical Industries Company (Gpic) e da refinaria estatal Bapco.

Três petroleiros são atingidos perto do Estreito de Ormuz



Pelo menos três petroleiros foram atacados dentro ou nas proximidades do Estreito de Ormuz também neste sábado, no que pareceu ser a mais recente ofensiva iraniana contra embarcações que atravessam esse gargalo estratégico.

O centro de segurança marítima das Forças Armadas britânicas disse, em publicações online, que dois petroleiros foram atingidos separadamente por projéteis no início do dia, enquanto deixavam o Golfo Pérsico pelo estreito.

Um foi atingido na popa; o outro, na casa de máquinas, e não houve relatos de vítimas, informou o Centro de Operações do Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO).

A Marinha iraniana afirmou, em comunicado divulgado pela mídia estatal, que um petroleiro atingiu uma mina naval a leste do estreito antes do meio-dia e pegou fogo. A mídia estatal também disse que os militares realizaram, durante a madrugada, suas operações mais intensas e variadas até agora no Estreito de Ormuz para parar embarcações, com o objetivo de frustrar os esforços dos Estados Unidos para escoltar navios pela região.