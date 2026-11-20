De acordo com o balanço da Comissão Europeia, desde meados de 2024, o financiamento à Ucrânia já chega a cerca de 40 bilhões de euros

Autoridades da Ucrânia agradeceram nesta sexta-feira (20) o pagamento de quase 8 bilhões de euros por parte da União Europeia (UE) - o maior desembolso feito até o momento - e defenderam a agenda de reformas de Kiev em meio à guerra com a Rússia.

"Expresso minha sincera gratidão à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à Comissão Europeia e a todos os Estados-membros da UE por sua confiança, seu apoio constante e suas decisões concretas que fortalecem a Ucrânia", afirmou o primeiro-ministro ucraniano, Sergi Koretski, em uma mensagem nas redes sociais, após o pagamento de uma parcela de 7,9 bilhões.

Segundo ele, trata-se do pagamento único "maior da história do programa", ao mesmo tempo em que destacou que o desembolso foi concretizado graças ao compromisso de Kiev com cerca de vinte reformas acordadas com Bruxelas. "O financiamento foi possível porque a Ucrânia concluiu mais de 20 medidas do Plano para a Ucrânia. Apesar da guerra, continuamos cumprindo nossos compromissos e avançando no caminho rumo à integração europeia", afirmou, destacando o compromisso de Kiev com a agenda de reformas.

Dessa forma, Koretski destacou que os recursos servirão para reforçar o orçamento do Estado. "Esse apoio é vital para preservar a estabilidade financeira e atender às necessidades prioritárias do Estado em meio a uma guerra em grande escala", indicou.

Com esse pagamento, a Ucrânia já recebeu 13.570 milhões de euros no que vai do início do ano por meio dos programas europeus. De acordo com o balanço da Comissão Europeia, desde meados de 2024, o financiamento à Ucrânia chega a 40 bilhões de euros, valor que inclui tanto os recursos do programa original quanto as contribuições adicionais de países parceiros e os recursos do novo empréstimo europeu.

A Ucrânia ainda tem vários pagamentos condicionados a reformas antes do fim do ano, pelo que poderá ter acesso a outros 15.700 milhões de euros antes de 2027. Desse montante, 5,1 bilhões provêm do empréstimo de 90 bilhões de euros aprovado pela UE para cobrir as necessidades da Ucrânia entre 2026 e 2027, enquanto o restante corresponde aos recursos canalizados por meio do Mecanismo para a Ucrânia, um instrumento criado em 2024 para financiar a recuperação do país e apoiar as reformas relacionadas à sua aproximação com a UE.

