O político centrista, que atuou no governo francês entre 2005 e 2007, durante a presidência de Jacques Chirac, chamou Macron de "presidente fantasma"

O ex-primeiro-ministro da França, Dominique de Villepin, anunciou nesta sexta-feira (20) sua candidatura às eleições presidenciais da França, previstas para abril, após denunciar uma democracia "paralisada" com um presidente "fantasma" - em referência a Emmanuel Macron - e que está refém de "duas grandes forças da radicalidade", em referência à Agrupação Nacional e à França Insubmissa.

Em uma declaração à imprensa, De Villepin confirmou a decisão, alegando a "deterioração" da França e o "espírito de morte" que está se apoderando dos franceses. "Todas essas são razões que me levam hoje a dizer diante de vocês: sou candidato às eleições presidenciais de 2027", afirmou.

Ex-primeiro-ministro entre 2005 e 2007, durante a presidência de Jacques Chirac, ele pediu que se superem as divisões em uma vida política que se encontra "sequestrada" por dois blocos opostos da extrema direita e da extrema esquerda.

O político centrista atribuiu essa decadência a Macron, de quem disse que é "um presidente fantasma" com um governo "encurralado" e "zumbi" que "não sabe para onde direcionar seus esforços". Segundo ele, o macronismo "abriu caminho para essas duas correntes radicais" em um contexto de confronto entre "uns franceses contra outros".

Colaborador fiel de Chirac, De Villepin ocupou a pasta das Relações Exteriores entre 2002 e 2004, quando ganhou destaque internacional ao encarnar a oposição à invasão norte-americana do Iraque em longos debates no Conselho de Segurança da ONU. Posteriormente, atuou como ministro do Interior e primeiro-ministro.