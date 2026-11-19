Encontro em Shenzhen abordou segurança internacional e desarmamento; China tem mais de 600 ogivas, enquanto EUA e Rússia possuem mais de 5 mil cada

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira, 19, que as armas nucleares deveriam ser completamente proibidas e destruídas. A declaração foi feita durante uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Shenzhen, no sul chinês. Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, Xi também defendeu a construção de um mundo livre de armas nucleares.

O encontro entre os três líderes, realizado à margem da cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), foi o primeiro do tipo na história e durou cerca de 80 minutos. A reunião abordou temas de segurança internacional, incluindo o controle de arsenais nucleares, a guerra na Ucrânia e o conflito envolvendo o Irã.

Xi defende mundo livre de armas nucleares

Ao falar sobre o assunto, Xi descreveu as armas nucleares como uma ameaça à humanidade e defendeu que os países trabalhem para impedir uma guerra atômica. A posição foi apresentada em um momento em que as três nações concentram os maiores arsenais nucleares do mundo.

Antes da reunião, Trump afirmou que Estados Unidos, Rússia e China estão em uma posição singular para discutir a redução do número de armas nucleares no planeta e diminuir os riscos de utilização desses armamentos. O republicano, no entanto, reconheceu a dificuldade de avançar no desarmamento. Segundo ele depois que um país desenvolve esse tipo de capacidade, é difícil abrir mão dela.

Trump também mencionou o Irã e reiterou que não permitirá que o país obtenha uma arma nuclear.

Putin destaca responsabilidade das três potências pela paz

Putin, por sua vez, ressaltou que as três potências compartilham a responsabilidade de preservar a paz e a segurança internacionais. O presidente russo também fez referência à aliança entre os países durante a Segunda Guerra Mundial e defendeu a cooperação entre Moscou, Pequim e Washington.

A defesa de Xi pelo fim das armas nucleares ocorre em meio a diferenças entre as três potências sobre o controle de seus arsenais. Embora a China tenha ampliado seu estoque nos últimos anos, sua capacidade nuclear ainda é significativamente menor que a dos Estados Unidos e da Rússia.

Estimativas citadas pela Associated Press apontam que Pequim possui mais de 600 ogivas nucleares, enquanto Washington e Moscou têm, cada um, mais de 5 mil. A diferença é um dos argumentos usados pelo governo chinês para resistir a negociações de desarmamento em condições semelhantes às propostas para as duas outras potências.

Fim do tratado New START amplia desafios para o desarmamento

Outro fator que pesa nas discussões é o fim, em fevereiro deste ano, do tratado New START, último acordo que estabelecia limites para os arsenais nucleares estratégicos dos Estados Unidos e da Rússia. Trump defende a negociação de um novo pacto, que inclua também a China.

Apesar das declarações favoráveis à cooperação, não houve anúncio de um acordo concreto sobre desarmamento nuclear durante o encontro. Especialistas ouvidos pela Associated Press avaliam que a reunião pode abrir caminho para futuras negociações, mas não deve produzir avanços imediatos.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

