Além do tema do controle de armas nucleares, o encontro entre os três presidentes também tem como objetivo de pôr fim às guerras na Ucrânia e no Irã

A cidade de Shenzhen, no sul da China, atrai a atenção mundial com uma cúpula de caráter histórico entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump; da China, Xi Jinping; e da Rússia, Vladimir Putin, em um encontro sem precedentes entre os líderes das três maiores potências nucleares, com o objetivo de pôr fim às guerras na Ucrânia e no Irã, ecoando eventos que marcaram o futuro geopolítico mundial durante o século XX.

Em meio às comparações com a conferência de Yalta, que em 1945 definiu o cenário internacional nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, a reunião se concentrará no controle de armas nucleares, um dos temas que mais interessam a Washington e no qual conseguiu trazer à mesa a China, potência em ascensão e sobre a qual há dúvidas quanto à verdadeira capacidade de seu arsenal, ainda mais depois que os Estados Unidos e a Rússia deixaram o tratado Novo START caducar.

A diplomacia da China, que atua como anfitriã desta cúpula e projeta seu poder internacional ao reunir os três líderes à mesma mesa, indicou que os três chefes de Estado "manterão uma troca de opiniões aprofundada sobre questões importantes que afetam a paz mundial".

Enquanto isso, Putin destacou os "grandes benefícios potenciais" do encontro, defendendo que os líderes das potências possam "sentar-se à mesma mesa e trocar opiniões, resolver quaisquer desacordos entre os Estados nas áreas de política, economia e segurança, buscando compromissos e equilibrando interesses".

Por sua vez, o líder norte-americano comemorou ter conseguido atrair a China para uma reunião sobre controle de armas, algo que vem reivindicando há anos, ao mesmo tempo em que tentará influenciar a Rússia para que dê passos rumo ao fim da guerra na Ucrânia. "Acredito que estamos muito perto de conseguir isso. Teremos uma boa reunião sobre esse assunto", declarou antes de partir para a Ásia em uma viagem que o levou primeiro às Filipinas para a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

CIMEIRA DE YALTA?

Para José María Peredo, professor titular de Comunicação e Política Internacional da Universidade Europeia, as comparações com a Cimeira de Yalta - que foi transcendental para o futuro da Europa após a Segunda Guerra Mundial - são "exageradas", embora considere importante que as três grandes potências nucleares se reúnam à mesma mesa e ressalte que o melhor resultado pode ser o início de uma nova fase de cooperação em matéria de armamento nuclear.

Um acordo sobre desnuclearização "geraria um clima de maior entendimento entre potências que rivalizam e que, em alguns casos, se enfrentam", argumenta ele, insistindo que o encontro em Shenzhen pode dar início a uma era de "competição e colaboração entre potências" e não tanto de "rivalidade e confronto".

A ideia, compartilhada pelos três líderes, é que uma maior coordenação em certos temas evite choques geopolíticos e comerciais, impedindo que a tensão "desemboque em um conflito, uma guerra, uma desestabilização ou uma guerra híbrida".

Na opinião dele, Putin é o líder que mais se beneficia com o encontro, já que ocupa um lugar ao lado de líderes de gigantes políticos e econômicos. "Não é o lugar dele", afirma Peredo, que considera que a Rússia se insere na cúpula graças à questão nuclear e ao conflito em curso na Ucrânia.

Enquanto isso, a China se projeta como uma potência pacificadora, capaz de reunir os principais líderes mundiais e gerar consensos. O especialista da Universidade Europeia destaca ainda que Xi está interessado em negociações de caráter tecnológico e sobre Inteligência Artificial que aprofundem a cooperação e limitem as possibilidades de uma guerra comercial.

Trump, por sua vez, chega à cúpula de Shenzhen após o revés sofrido nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e busca tanto compromissos no controle de armas nucleares quanto a garantia de um quadro de competição com as potências, no qual a economia americana possa crescer após as dificuldades criadas pela guerra com o Irã. "O que resta ao presidente Trump é encerrar os conflitos em aberto", observa o professor.

COMEÇAR A PENSAR NO FIM DO CONFLITO NA UCRÂNIA

A agenda, de qualquer forma, é marcada pelo conflito na Ucrânia, uma vez que Washington conseguiu retomar os contatos com Kiev e Moscou, com os parceiros europeus prontos para participar das próximas rodadas e dispostos a estabelecer uma paz justa na Ucrânia que consolide uma arquitetura de segurança europeia renovada - ponto que interessa precisamente à Rússia para tentar alcançar suas posições em relação à OTAN.

As comparações com as históricas cúpulas de Yalta ou os acordos de Helsinque, trinta anos depois, surgem assim devido às implicações que isso pode ter no panorama de segurança europeu - um ponto que Peredo, de qualquer forma, descarta ao salientar que na reunião de Shenzhen não haverá presença de europeus nem de ucranianos.

Nesse sentido, ele evita se referir à cúpula como decisiva para o futuro da Ucrânia ou da Europa e destaca que ela pode servir, em todo caso, para avançar no processo de negociação na Ucrânia. "Decisiva para o continente europeu, não será. O caráter de urgência ou de consequências para a União Europeia está dentro da própria União Europeia", resume.