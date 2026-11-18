Vitória encerra disputa pelo Senado e consolida maioria democrata de 56 a 44, após o partido conquistar nove cadeiras antes ocupadas por republicanos

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A democrata Mary Peltola derrotou o senador republicano Dan Sullivan, que buscava um terceiro mandato, e venceu a disputa pelo Senado no Alasca. Ela superou acusações de que integrantes de sua campanha ajudaram a recrutar um candidato com o mesmo nome de Sullivan e concluiu uma reviravolta política em um Estado que o presidente Donald Trump venceu repetidamente por ampla margem.

A eleição no Alasca foi a última disputa pelo Senado dos Estados Unidos a ser definida nas eleições de meio de mandato deste ano. Com o resultado, os democratas conquistaram maioria de 56 a 44, após virar nove cadeiras ocupadas por republicanos e retomar o controle da Casa. O partido também venceu disputas em outros Estados conservadores, entre eles Carolina do Sul, Texas, Kansas e Mississippi.

Nova senadora cita custo de vida e dificuldades das famílias

Em comunicado, Peltola afirmou que os eleitores enviaram uma mensagem clara: "O status quo em Washington não está funcionando para o Alasca."

"Ao longo desta campanha, conversei com idosos que choravam ao ver vazias as estruturas de secagem de peixe, com famílias que lutam para encontrar moradia a preços acessíveis, e com pais de comunidades remotas diante da escolha impossível entre aquecer a casa e colocar comida na mesa", disse ela. "Hoje damos um passo monumental para enfrentar esses problemas e colocar o Alasca em primeiro lugar."

Nate Adams, porta-voz de Sullivan, não respondeu a um pedido de comentário. Na segunda-feira, Adams havia dito que a campanha deixaria o processo "seguir seu curso até que todos os votos válidos fossem contados e certificados". Um porta-voz do Comitê Nacional Republicano para as Eleições ao Senado também não respondeu.

Alasca também elege governador democrata pela primeira vez desde 1998

Na eleição geral de 3 de novembro, os eleitores do Alasca também escolheram um democrata para governador pela primeira vez desde 1998. O ex-legislador estadual Jonathan Kreiss-Tomkins derrotou três republicanos, entre eles um candidato apoiado por Trump.

A Associated Press ainda não declarou um vencedor na disputa pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O candidato independente Bill Hill desafia o deputado republicano Nick Begich.

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