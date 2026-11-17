O magistrado Emiliano Rolón, que assumiu o cargo em 2023, apresentou sua renúncia por meio de um documento dirigido ao atual presidente, Pedro Alliana

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O procurador-geral do Paraguai, Emiliano Rolón, apresentou nesta terça-feira (17) sua renúncia ao cargo em meio a críticas por sua inércia no caso do Ueno Bank, que resultou na destituição e prisão do ex-presidente Santiago Peña

O magistrado, que assumiu o cargo em março de 2023, apresentou sua renúncia por meio de um documento dirigido ao atual presidente, Pedro Alliana, no qual menciona o "contexto do processo de impeachment, já iniciado na Câmara dos Deputados".

Sua renúncia ocorre enquanto um grupo de 34 deputados - de um total de 80 que compõem a Câmara dos Deputados - apresentou nesta mesma quinta-feira um "projeto de resolução que formula acusação de impeachment" contra Rolón por "mau desempenho de suas funções e a suposta prática de crimes no exercício do cargo", o que abre a possibilidade de ele ser submetido a um processo de impeachment.

No documento, denunciam-se um "padrão de conduta sistemático" por parte do procurador-geral do Estado para "subordinar a ação penal à conveniência política, encobrindo o poder político e atrasando investigações fundamentais".

Prova disso é, segundo afirmam, a "retenção injustificada, por sete meses, da denúncia por enriquecimento ilícito" e lavagem de dinheiro contra Santiago Peña. Os deputados apontam também para a "condução deficiente e perda de provas" no caso do Ueno Bank, cujo colapso fez com que milhões de poupadores não pudessem acessar seus depósitos.

O presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre, já anunciou que, por parte de seu Partido Colorado - ao qual Peña pertencia até então -, irão "acompanhar o processo de impeachment do procurador-geral".

Em uma mensagem nas redes sociais, ele justificou sua decisão diante do "momento delicado que o país atravessa" e "convencidos da necessidade de restabelecer a confiança da cidadania nas instituições e garantir a transparência e a justiça".

Peña, em prisão preventiva desde o início de novembro, tem três processos criminais abertos pelo Ministério Público por crimes de corrupção, abuso de poder, tráfico de influências, administração em benefício próprio, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, todos centrados no colapso e na intervenção do banco privado Ueno Bank.