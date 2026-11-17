O governo de Donald Trump decidiu impor restrições ao fornecimento de chips e servidores de inteligência artificial (IA) a empresas chinesas, em meio às investigações sobre a exportação de semicondutores decorrentes do suposto caso de espionagem que envolveu seu ex-CEO, Jensen Huang.

Uma norma provisória emitida na segunda-feira (16) pelo Departamento de Comércio exige que os operadores de centros de dados em Cingapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Brasil obtenham uma licença do governo dos Estados Unidos antes de exportar chips avançados de IA da Nvidia e de outros fabricantes norte-americanos para clientes nesses países, de acordo com o documento publicado pelo próprio departamento.

"A norma tem como objetivo garantir que as restrições vigentes sobre o acesso a tecnologia sensível dos Estados Unidos não possam ser contornadas por meio de acordos de computação remota nos quais participem centros de dados localizados em países terceiros", afirma o comunicado emitido pelo Escritório de Indústria e Segurança (BIS, na sigla em inglês), subordinado ao Departamento de Comércio, que assegura que a norma foi "elaborada pelo Departamento do Tesouro e pelo Conselho de Segurança Nacional, e sob suas diretrizes".

Com essa decisão, Washington, que se define como "líder mundial em tecnologia da informação avançada e superinteligência", afirma buscar "a adoção global da tecnologia norte-americana para fins comerciais legítimos, garantindo, ao mesmo tempo, que as tecnologias sensíveis não sejam utilizadas de formas que ameacem a segurança nacional dos Estados Unidos".

A minuta da regulamentação foi publicada poucos dias após a renúncia de Jensen Huang ao cargo de diretor executivo da Nvidia, depois de admitir ter mantido um relacionamento com Alice Huang, ex-executiva da empresa Megaspeed International - com sede em Cingapura - apontada nos Estados Unidos como possível espiã chinesa. A Megaspeed vem sendo investigada nos Estados Unidos por possíveis violações das normas de controle de exportações, embora a empresa tenha negado ter cometido qualquer irregularidade, enquanto Alice Huang encontra-se atualmente na China.

O Departamento de Comércio anunciou a medida justamente no momento em que o presidente Donald Trump e outros altos funcionários do governo iniciam uma viagem à Ásia com o objetivo de participar de uma série de cúpulas regionais, nas quais será abordada a questão dos controles norte-americanos sobre a exportação de tecnologia avançada.